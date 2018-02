Lienen vs. Mourinho: "... dann soll er aufhören"

Ewald Lienen kritisiert José Mourinho scharf

Der frühere Bundesliga-Trainer Ewald Lienen hat Teammanager José Mourinho von Manchester United scharf kritisiert.

"Wenn ich als Trainer so eine Scheiße erzählen würde, dann würde ich lieber aufhöre. Das ist eine Beleidigung für alle, die den Fußball lieben", sagte Lienen bei "sky" bezogen auf Mourinhos Aussagen nach dem 0:0 von United im Champions-League-Achtelfinale beim FC Sevilla. Der portugiesische Star-Coach hatte nach Abpfiff die schwache Leistung seines Teams schöngeredet.

Lienen legte Mourinho sogar einen Abschied vom Trainergeschäft nahe. "Wenn er genug Geld hat und keinen Bock mehr, dann soll er aufhören", polterte der heutige Sportchef des FC St. Pauli.

United steht nach der Nullnummer in Spanien im Rückspiel am 13. März unter Druck. Im heimischen Old Trafford muss ein Sieg gegen den Außenseiter her, jedes Remis mit Toren würde das Aus bedeuten.

Dass die Red Devils überhaupt mit dieser Ausgangsposition in der zweite Duell gehen können, verdanken sie Keeper David de Gea. Der Spanier macht zahlreiche gute Torchancen seiner Landsleute mit starken Paraden zunichte.