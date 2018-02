Vor dem BVB-Duell: Augsburg sucht den Leitwolf

Daniel Baier fehlt gegen Dortmund mit einer Gelbsperre

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat keinen Kapitän mehr: Durch die Gelbsperre von Daniel Baier fehlen den Schwaben beim Spiel am Montag bei Borussia Dortmund alle drei Spielführer, da auch Alfred Finnbogason und Jeffrey Gouweleeuw wegen Verletzung weiterhin nicht zur Verfügung stehen.

"Die drei Kapitäne sind nicht dabei, das macht schon was aus. Das müssen wir jetzt als Mannschaft auffangen", sagte Trainer Manuel Baum am Freitag. Diese Ausfälle zu kompensieren, "ist extrem schwer", fügte Abwehrspieler Martin Hinteregger an.

Wer beim BVB die Binde tragen wird, ließ Baum noch offen. Es gebe "mehrere Spieler, die eine Mannschaft führen können." Kandidaten dürften Torwart Marwin Hitz, Philipp Max und Hinteregger sein.

"Unerheblich, ob da ein paar mehr oder weniger Zuschauer da sind"

Den umstrittenen Montagstermin bezeichnete Baum derweil als "ungewöhnlich, der Rhythmus wird durchbrochen. Für die Europacup-Teilnehmer macht es Sinn. Aber für unsere Fans ist es natürlich schwierig, uns zu unterstützen".

Dass die Dortmunder Fans und auch Teile der FCA-Anhänger die Partie aus Protest boykottieren wollen, sieht der FCA-Coach gelassen: "Für mich ist es unerheblich, ob da ein paar mehr oder weniger Zuschauer da sind."

Auch Hinteregger wollte die Sache nicht überbewerten. "Es geht um drei Punkte, es ist ein normales Spiel. Was drumherum passiert, ist egal. Die Fans können streiken", sagte der Österreicher und fügte mit einem Schmunzeln an: "Wenn wir streiken, wäre es ein bisschen blöd."

Baum zum Montagsspiel: Ich weiß nicht, ob da was geplant ist. Ich bekomme mit, dass viele mit dem Montag nicht einverstanden sind. Aber ob da was kommt, weiß ich nicht. #bvbfca — FC Augsburg (@FCAugsburg) 23. Februar 2018

DFB-Kontrollausschuss im Nacken

Gegen Baum hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes Ermittlungen aufgenommen, nachdem der 38-Jährige beim 1:2 gegen Stuttgart am Sonntag auf die Tribüne verwiesen worden war.

Die geforderte Stellungnahme hat Baum noch nicht verschickt. "Wir arbeiten daran. Wir haben Zeit bis nach dem Dortmund-Spiel. Dann werden wir uns auch klar positionieren", sagte er.