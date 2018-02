Bayern-Schock: James und Boateng verletzt

Zwangspausen für James und Jerome Boateng

Vor dem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC plagen den deutschen Rekordmeister Bayern München personelle Sorgen. Besonders schwer wiegt der Ausfall eines Star-Duos.

"James fällt aus. Auch Jerome Boateng kann nicht trainieren und wird morgen nicht auflaufen", teilte Trainer Jupp Heynckes auf der Presserunde vor dem Heimspiel mit. Zudem ist der Einsatz von Joshua Kimmich aufgrund von Wadenproblemen fraglich.

Grünes Licht erhielt dagegen Mats Hummels, der "vermutlich zur Verfügung steht", so der FCB-Coach.

Zudem warnte der 72-Jährige vor den Qualitäten des kommenden Gegners. "Es wird sicher nicht einfach. Sie schlagen gute Standards, sind kämpferisch stark und haben einen guten Trainer, der auch ein sehr guter Spieler war", lobte Heynckes sein Gegenüber Pál Dárdai. Der Hauptstadtklub reist als Tabellenelfter in die Allianz Arena.

Kein Problem mit Robben-Aussagen

19 Punkte hat der FC Bayern Vorsprung auf den Zweiten Dortmund. Dass es deshalb zu einem Spannungsabfall kommen könnte, glaubt Heynckes nicht: "Ich habe keine Bedenken, dass die Mannschaft in der Konzentration nachlässt. Es kann kein Relaxen geben, das wird auch nicht stattfinden."

Erneut gelassen reagierte der 72-Jährige auf die jüngsten Äußerungen von Arjen Robben, der mit seiner Reservistenrolle beim Besiktas-Spiel nicht einverstanden gewesen war. "Das wird alles überbewertet. Ich finde nicht, dass das unser Betriebsklima stört. Wenn Spieler ehrgeizig und leidenschaftlich, dann ist das nachvollziehbar, dass jeder spielen will. Damit gehe ich gelassen um. Es ist alles bestens", sagte der Altmeister.

"Gesunder Konkurrenzkampf ist immer gut. Das ist eher motivierend", fügte er an. Man werde an Robben, aber auch an Franck Ribéry "noch viel Freude haben. Das werden noch ganz, ganz wichtige Spieler in den nächsten Wochen."

Rummenigge adelt Heynckes: "Eines der erstaunlichsten Comebacks in der Geschichte"

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge unterstrich im "Bayern-Magazin" derweil noch einmal die Bedeutung des Trainers.

Heynckes habe für eines der "erstaunlichsten Comebacks in der Geschichte des deutschen Fußballs gesorgt: von fünf Punkten Rückstand auf 19 Punkte Vorsprung - diese halbe Heynckes-Saison ist jetzt schon fast historisch. Und wir werden alles dafür tun, diese Erfolgsgeschichte bis Mai im allen drei Wettbewerben weiter zu schreiben".