Stöger: Salzburg-Los eine "coole Geschichte"

peter Stöger freut sich über das Achtelfinal-Los

Borussia Dortmunds österreichischer Fußball-Trainer Peter Stöger freut sich auf RB Salzburg im Achtelfinale der Europa League. Dennoch warnte Stöger vor dem vermeintlichen Außenseiter.

"Ich freue mich. Die Möglichkeit, als österreichischer Trainer gegen eine österreichische Mannschaft zu spielen, ist für mich wie auch für meinen Kollegen Manfred Schmidt etwas besonderes", sagte Stöger wenige Minuten nach der Auslosung am Freitagmittag. Er freue sich, mal wieder ein Wettbewerbsspiel in Österreich zu haben. "Das ist eine richtig coole Geschichte."

Der gebürtige Wiener Stöger und sein Assistent Manfred Schmidt arbeiteten vor ihrer Zeit in Deutschland als Trainergespann in Österreich unter anderem bei Austria Wien. 2013 verließ Stöger mit Schmidt jedoch seine Heimat, um in die Bundesliga zum 1. FC Köln zu wechseln.

Stöger warnt vor Salzburg

Aus seiner Zeit in Wien kennt Stöger natürlich auch RB Salzburg noch gut. "Das ist eine junge, sehr aktive Mannschaft", erklärte der 51-Jährige und warnte vor dem kommenden Gegner. Das Los sei "sportlich reizvoll. Es ist machbar. Aber es ist eine richtig schwierige Aufgabe."

Darüber dürfe auch nicht hinwegtäuschen, dass Salzburg trotz anhaltender Serienmeisterschaft in den letzten Jahren ganze zehnmal die Champions League verpasst habe. "Sie haben es des Öfteren verspielt, in die Champions League zu kommen. Aber sie haben in der Europa League außergewöhnliche Ergebnisse gemacht", lobte Stöger. "Das ist eine Mannschaft, die unbekümmert spielt."