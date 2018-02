Bayer muss auf Bender und Tah verzichten

Lars Bender und Jonathan Tah fehlen Bayer Leverkusen gegen Schalke

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss am Sonntag gegen Schalke 04 ohne die Abwehrspieler Jonathan Tah und Lars Bender auskommen.

Youngster Tah fehlt wegen einer Grippe, für Kapitän Lars Bender kommt die Partie in der BayArena nach seinem Faserriss noch zu früh.

"Jonathan geht es besser, aber wir planen für Sonntag ohne ihn, um den Druck herauszunehmen. Er hätte natürlich gerne gespielt – auch schon gegen Hamburg. Aber die Gesundheit hat nun einmal Vorrang", sagte Trainer Heiko Herrlich am Freitag.

Auch bei Lars Bender gehe die Planung in Richtung des übernächsten Bundesligaspiels gegen den VfL Wolfsburg. Der 28-Jährige sollte am Freitag immerhin Teile des Trainings bestreiten.

Unterdessen warnte Herrlich vor dem kommenden Gegner. "Wir brauchen nicht drumherum reden, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die auf die oberen Tabellenplätze wollen", so der Coach. Der Sieger habe "ein kleines Plus, weil ein direkter Rivale ein bisschen distanziert werden kann."

Training mit Naldo-"Kopie"

Der 46-Jährige verwies auf das Hinspiel, als sein Team zeitweise mit 70:30-Prozent-Ballbesitz klar dominierte: "Sie haben zuletzt gegen Bayern und Hoffenheim gepresst, das werden sie auch gegen uns versuchen. Sie haben sich weiterentwickelt, sind taktisch variabler geworden", sagte der Bayer-Trainer.

Der ehemalige Dortmunder erinnert sich auch an einstige Gastspiele der Königsblauen in Leverkusen. "Jens Lehmann ist mal in der Halbzeit mit der S-Bahn nach Hause gefahren, weil er sechs Stück bekommen hat. So viele Tore brauchen wir diesmal nicht, hoffe ich, aber es ist immer eine besondere Atmosphäre gegen Schalke", betonte Herrlich.

Die Gastgeber fürchten gegen S04 vor allem die Torgefahr von Abwehr-Ass Naldo (fünf Bundesligatreffer). Im Training mussten Sven Bender, Joel Pohjanpalo, Stefan Kießling und Lucas Alario den Kopfball-Hünen aus Brasilien "kopieren", um die Bayer-Abwehr auf Naldo einzustimmen.