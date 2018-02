Mascarell fehlt der Eintracht in Stuttgart

Omar Mascarell (r.) kann gegen Stuttgart nicht mitwirken

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag neben dem gelbgesperrten Kevin-Prince Boateng auch auf Abräumer Omar Mascarell verzichten.

Der Spanier hatte im Montagsspiel gegen RB Leipzig (2:1) einen Schlag auf den Fuß bekommen, die Schwellung ist noch nicht vollständig abgeklungen. Zudem fehlt dem Tabellendritten Linksverteidiger Jetro Willems aus familiären Gründen.

Eintracht-Trainer Niko Kovac warnte davor, den Gegner zu unterschätzen. "Der Trainerwechsel hat in Stuttgart gefruchtet", so der Kroate: "Sie arbeiten sehr diszipliniert nach hinten und haben vorne gefährliche Spieler. Uns steht ein richtig schwerer Fight bevor. Aber wir wollen an den guten Auftritt am Montag ansetzen und auch in Stuttgart unbedingt punkten."