SKN will sich beim WAC "endlich belohnen"

WAC-Spieler Zündel gegen St. Pöltens Dominik Hofbauer

Tabellen-Schlusslicht St. Pölten will im direkten Duell beim WAC die wohl letzte Chance nutzen, noch einmal Spannung in den Relegationskampf zu bringen.

Für Schlusslicht St. Pölten ist das Auswärtsduell beim WAC am Samstag (18:30 Uhr) wohl die letzte Chance, das Ruder noch herumzureißen. Vor der 24. Runde der Bundesliga liegen die "Wölfe" 13 Punkte hinter den neuntplatzierten Kärntnern, bei einer Niederlage müsste man sich wohl mit dem Gedanken an die Relegation anfreunden. Trainer Oliver Leder will einfach "Spannung reinbringen".

"Für uns ist das einfach die nächste Partie, in der wir den Weg zurück in die Erfolgsspur finden wollen, in der es wieder in 90 Minuten um drei Punkte geht. Nicht mehr und nicht weniger", erklärte Lederer, dessen Team zuletzt sechs Niederlagen en suite anhäufte. "Dafür haben wir in der vergangenen Woche einmal mehr sehr hart und intensiv gearbeitet. Und dafür wollen wir uns endlich auch einmal belohnen."

Lederer beim SKN als Trainer und Psychologe gefragt

Schließlich habe auch der Gegner "nicht überragend performt", wie Lederer klarstellte. Vier Punkte aus den drei Spielen 2018, zuletzt eine 1:3-Heimniederlage gegen die Admira, stehen in der Wolfsberger Bilanz. "Die Leistung in der ersten Hälfte war eine Katastrophe", stöhnte WAC-Trainer Heimo Pfeifenberger nach der jüngsten Schlappe am vergangenen Wochenende. Zumindest die Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Abwehrchefs Nemanja Rnić darf Pfeifenberger optimistisch stimmen. Allerdings fehlt der gesperrte Mittelfeldmann Daniel Offenbacher.

Lederer jedenfalls ist auch als Psychologe gefragt. In einer Situation, in der der gesamte Verein nach dem Aus von Präsident Gottfried Tröstl und Sportdirektor Markus Schupp in den Seilen zu hängen scheint. "Wir versuchen, der Mannschaft den Rucksack, der relativ schwer zu sein scheint, abzunehmen", betonte der 40-Jährige. "Sie sollen ganz fokussiert sein, aber ohne Stress."

apa