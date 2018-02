Fitter Höwedes heiß auf Meisterschaft und CL-Titel

Will nach langer Verletzungspause wieder bei Juventus Turin auf dem Platz stehen: Benedikt Höwedes

Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes fühlt sich nach einer langen Verletzungspause bei Juventus Turin endlich wieder einsatzbereit.

"Nach mehr als zweieinhalb Monaten bin ich bereit, wieder aufs Feld zu gehen, und ich bin sehr froh, dass ich wieder mit der Mannschaft arbeiten kann", sagte der Verteidiger des italienischen Rekordmeisters in einem Interview des vereinseigenen TV-Senders. "Ich habe mit dem Team die letzten zehn Tage trainiert und ich bin in Form."

Nach seinem Wechsel auf Leihbasis vom FC Schalke 04 nach Turin im Sommer hatte der Abwehrspieler erst am 26. November sein Pflichtspieldebüt absolviert. Kurz darauf fiel er im Dezember wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel wieder aus.

Am Sonntag spielt Juventus in der Serie A gegen Atalanta Bergamo. Derzeit liefert sich Turin mit dem SSC Neapel ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Spitzenplatz in der italienischen Liga.

"Mir gefällt es hier, es ist eine fantastische Erfahrung, und ich möchte sowohl die Meisterschaft als auch die Champions League gewinnen", so der 29-Jährige. Im Achtelfinale der Königsklasse kam Juve im Hinspiel zu Hause nur zu einem 2:2 gegen Tottenham Hotspur.