Berisha: "Uns erwartet ein heißes Spiel"

Valon Berisha gastiert am Sonntag mit Salzburg in Graz

Red Bull Salzburg könnte auswärts bei Sturm Graz schon eine Vorentscheidung im Titelrennen herbeiführen. Der Respekt voreinander ist auf beiden Seiten groß.

Auch wenn sich Sturm-Graz-Coach Heiko Vogel vor dem Heimspiel gegen Salzburg am Sonntag (16:30 Uhr) Rechenspielen verweigert: Mit einem Sieg im Hit der 24. Runde der Bundesliga könnten die "Bullen" eine kleine Vorentscheidung herbeiführen und sich um zehn Punkte vom schwächelnden Rivalen absetzen. Noch dazu kommt Salzburg dank des Europacuperfolgs mit denkbar breiter Brust.

"Uns erwartet ein heißes Spiel", prophezeite Salzburgs Mittelfeldmotor Valon Berisha dennoch. Angesichts der aktuellen Form gilt seine Truppe drei Tage nach dem Einzug ins Achtelfinale der Europa League als Favorit. Während Sturm noch immer auf den ersten Sieg unter Neo-Coach Vogel hofft, holte Salzburg in der Liga 2018 drei Siege in ebenso vielen Spielen.

"Graz hat nicht so gut angefangen, umso größer wird ihr Ehrgeiz sein", prophezeite Berisha. Das Spiel sei richtungsweisend. "Aber sie wollen uns auf Biegen und Brechen nicht wegziehen lassen. In dieser Konstellation kann man ein Topspiel erwarten." Das Ziel sei klar: "Wir wollen unseren Vorsprung ausbauen und werden alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen."

Sturm-Trainer Vogel: "Wir müssen die Effizienz erhöhen"

Sturm darf sich in dieser Saison sowohl national als auch international als einziges Team einen Sieg über Salzburg auf die Fahnen heften. Am 27. August setzte man sich vor heimischem Publikum dank eines Treffers von Deni Alar mit 1:0 durch - es war die bisher einzige Pflichtspielniederlage des Meisters in dieser Saison.

Damit am Sonntag ähnliches gelingt, muss eine Leistungssteigerung her. Immerhin zeigte schon das jüngste 1:1 bei Rapid am vergangenen Wochenende einen kleinen Aufwärtstrend. Die Taktik mit einer defensiven Fünferkette und viel Ballbesitz für den Gegner ging einigermaßen auf. Ähnliches wird wohl auch gegen Salzburg zu sehen sein.

Liveticker: Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg

"Wir müssen stets aktiv sein und so wie gegen Rapid klare Chancen herausspielen. Aber wir müssen die Effizienz erhöhen", forderte Vogel, der von einer Vorentscheidung nichts wissen wollte: "Die Tabellensituation interessiert mich nicht."

Vogel lobt Red Bull Salzburg

Dem 42-Jährigen ist freilich klar, dass ein ordentlicher Brocken auf seine Truppe wartet. "Salzburg hat gegen Real Sociedad gezeigt, welche Qualität und Quantität der Kader hat", meinte Vogel im Rückblick auf den Europa-League-Auftritt gegen die Spanier. "Sie haben gegen einen sehr guten Gegner völlig verdient gewonnen."

Die Doppelbelastung Salzburgs sei jedenfalls kein Vorteil für seine Elf: "Ich sehe keine Auswirkung auf Sonntag." Bis auf Philipp Zulechner (Trainingsrückstand), Christian Schoissengeyr (grippaler Infekt) und den nach einer Grippe noch nicht völlig fitten James Jeggo hat Vogel immerhin alle Kicker zur Verfügung.

Rose hebt Wichtigkeit der Meisterschaft hervor

Salzburgs Trainer Marco Rose muss seine Europacup-Kämpfer wieder auf die Mühen der Ebene einstimmen. "Die Meisterschaft ist das tägliche Brot. Das ist derzeit das Wichtigste überhaupt. Es ist wichtig, dass sich die Spieler immer daran erinnern, wie wir in den Europacup gekommen sind."

Rose kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Im Vergleich zum Donnerstag dürfte auch der gegen Real Sociedad gesperrte Innenverteidiger Duje Ćaleta-Car wieder in die Startformation rücken.

Im Vergleich mit Winterkönig Sturm hat Salzburg alles richtig gemacht: Vor der ersten Frühjahrspartie lagen die Grazer einen Punkt vor dem Titelverteidiger an der Spitze. Drei Runden später rangieren die "Bullen" sieben Zähler vor Sturm. Rose zeigte sich davon eher unbeeindruckt: "Es erwartet uns dort mit Sicherheit viel harte Arbeit. Wir werden hochkonzentriert an die Sache herangehen. Es wartet ein starker Gegner auf uns, der uns alles abverlangen wird und alles daran setzen wird, um uns zu schlagen."

apa