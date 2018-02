Pep und Mou im 300-Mio.-Tauziehen um Kroos?

Toni Kroos ist heiß begehrt

Toni Kroos vom spanischen Fußball-Erstligisten Real Madrid zieht seit Jahren die Fäden im Mittelfeld der Königlichen. Zuletzt musste der Deutsche allerdings erstmals leise Kritik einstecken. Zwei Top-Klubs aus England scheinen jetzt ihre Chance zu wittern.

Wie das spanische Internetportal "El Confidencial" berichtet, sorgt Kroos aktuell dafür, dass der jahrelange Zwist zwischen United-Teammanager José Mourinho und seinem City-Pendant Pep Guardiola neu entflammt. Demnach buhlen derzeit beide Klubs aus Manchester um die deutsche Passmaschine.

Bei den Red Devils soll Kroos dem zentralen Mittelfeld um Michael Carrick, Ander Herrera und Paul Pogba frischen Wind einhauchen. Zudem scheint ein baldiger Pogba-Abgang aus dem Old Trafford nicht mehr ausgeschlossen. Der Franzose soll sich kürzlich mit The Special One überworfen haben.

Rekordablöse für Kroos?

City-Teammanager Pep Guardiola gilt derweil als großer Fan der königlichen Nummer acht. Bereits in der Saison 2013/14 hatte der Katalane den Mittelfeldspieler beim FC Bayern München unter seinen Fittichen.

Looking forward to wednesday! A post shared by Toni Kroos (@toni.kr8s) on Feb 11, 2018 at 5:14am PST

Der Vertrag von Kroos bei Real Madrid ist allerdings noch langfristig bis 2022 datiert. Die iberische Nachrichtenseite bringt daher eine Ablöse in Höhe von 300 Millionen Euro ins Gespräch. Diese Summe soll der festgeschriebenen Ablöse in Kroos' Vertrag entsprechen.

Sollte genannter Betrag tatsächlich beglichen werden, würde der 28-Jährige zum teuersten Fußballer aller Zeiten aufsteigen. Zweifellos hätten aber beide Klubs die finanziellen Mittel, um diesem Wahnsinnstransfer auf die Beine zu stellen.