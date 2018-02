Heynckes über FCB-Zukunft: "Dinge sind geklärt"

Jupp Heynckes will mit dem FC Bayern München in dieser Saison Titel gewinnen

Trainer Jupp Heynckes wird zum Saisonende beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München trotz der Überzeugungsversuche des Rekordmeisters aufhören. Bereits mehrfach hatte der 72-Jährige erklärt, seinen Vertrag im Süden der Republik nicht verlängern zu wollen. Nun hoffe er, dass sein Klub "im Sommer einen adäquaten Trainer" findet.

"Die Dinge sind bei uns alle geklärt", so Jupp Heynckes im Interview mit "Bild am Sonntag" und ergänzte unmissverständlich: "Dazu werde ich auch nichts mehr sagen." Wie der "adäquate" neue Mann an der Seitenlinie sein müsste, wisse er indes nicht: "Das entscheiden die Verantwortlichen."

Vereinspräsident Uli Hoeneß und Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge seien unterdessen zurzeit "sehr zufrieden", so Heynckes weiter: "Aber beim FC Bayern muss man Erfolg haben, dann hat man auch den richtigen Trainer."

Nachdem der gebürtige Mönchengladbacher im Oktober 2017 das Zepter beim Rekordmeister übernommen hat, ist die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison wieder groß. Sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal und in der Champions League sind Titel greifbar - trotz des Stotterstarts der Bayern in den ersten Monaten der Saison unter Ex-Trainer Carlo Ancelotti. "Ich persönlich war immer überzeugt, dass wir gemeinsam eine Wende herbeiführen werden."

Heynckes, der zuvor als Trainer an der Säbener Straße große Erfolge feiern konnte, habe lediglich "versucht, da nahtlos anzuknüpfen. Ich war immer überzeugt, dass wir das schaffen - und die Spieler auch."