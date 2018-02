Tah verlängert langfristig in Leverkusen

Jonathan Tah bindet sich langfristig an Bayer Leverkusen

Nationalspieler Jonathan Tah hat seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen etwas überraschend vorzeitig verlängert. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 30. Juni 2023.

Das bestätigte Tah im Vorfeld des Bundesligaspiels der Werkself gegen Schalke 04 am Sonntag zunächst selbst gegenüber "Sky". Wenig später zog der Klub mit einer offiziellen Mitteilung nach.

Bislang war Tah nur bis 2020 an Bayer gebunden. Der Youngster war zuletzt unter anderem mit einem Wechsel zu Ligakonkurrent Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Auch englische Top-Klubs sollen Interesse am 1,92-Meter-Mann gehabt haben.

"Wir haben eine junge Mannschaft mit einer viel versprechenden Perspektive, die wir zusammenhalten wollen. Dass wir Jonathan davon überzeugen konnten, den eingeschlagenen Weg mit uns weiterzugehen, spricht für alle Beteiligten“, sagt Leverkusens Geschäftsführer Michael Schade.

Jonathan #Tah bleibt bis 2⃣0⃣2⃣3⃣!

Was für eine Nachricht vor #B04S04! 👏😍👏



Leider ist Jona nach grippalem Infekt noch nicht wieder im Kader, hoffentlich gibt's heute trotzdem doppelt Grund zum Feiern! #B04S04 pic.twitter.com/AaKc02HdgW — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 25. Februar 2018

Tah will mit Bayer "natürlich Titel gewinnen"

Sportdirektor Rudi Völler ergänzte: "Jonathan hat sich in Leverkusen phantastisch entwickelt, unsere hohen Erwartungen sogar noch übertroffen und gehört mittlerweile zu den besten deutschen Abwehrspielern."

Die Vertragsverlägerung sei ein "großer Erfolg" für Bayer. "Jonathan weiß, was er an Leverkusen hat und möchte hier in den kommenden Jahren die nächsten Schritte gehen", so der frühere Teamchef der Nationalmannschaft.

"Ich will natürlich Titel gewinnen, deshalb habe ich den Vertrag unterschrieben", sagte Tah in einer Video-Botschaft. "Ich habe stets gesagt, dass ich mich in Leverkusen sehr wohl fühle. Der Klub und sein Umfeld sind perfekt für mich."

Der Abwehrspieler war 2015 vom Hamburger SV und nach einem einjährigen Leihgeschäft beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf nach Leverkusen gewechselt.