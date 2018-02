KSC überflügelt Hansa - Erfurt unterliegt in Jena

Karlsruher SC springt in der 3. Liga auf Rang vier

Der Karlsruher SC hat sich in der 3. Fußball-Liga mit einem 2:0 (0:0) am Sonntag gegen den Chemnitzer FC an Hansa Rostock vorbei auf Platz vier geschoben.

Die Treffer für die Badener erzielten Fabian Schleusener (61.) und Daniel Gordon (70.).

Im zweiten Sonntagsspiel unterlag Rot-Weiß Erfurt im Thüringen-Derby bei Carl Zeiss Jena mit 0:1 (0:0). Florian Dietz (90.+1) traf zum Siegtor.

Die Rot-Weißen sind Tabellenvorletzter, Jena hat zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Trainer Stefan Emmerling ist indes ab sofort auch sportlicher Leiter bei den stark abstiegsgefährdeten Erfurtern. "Diese Doppelfunktion erschließt uns Synergien, die in unserer gegenwärtigen Situation durchaus Sinn machen. Stefan Emmerling hat die Kompetenz, die Erfahrung und das erforderliche Netzwerk, um den sportlichen Bereich unseres Vereins zu leiten und zu verantworten", sagte RWE-Präsident Frank Nowag zu dieser Personalentscheidung.

Emmerlings Vertrag bis 2019 gilt für die 2. und 3. Liga. Der 52-Jährige sagte zu seinem erweiterten Engagement: "Die Situation ist und bleibt schwierig. Aber ich denke, hier in Erfurt etwas bewirken zu können." Dazu gehöre auch ein sportlicher Neuaufbau, sollte dieser unvermeidbar sein.