Wegen Neymar: Mbappé vor Abgang von PSG?

Kylian Mbappé soll Paris Saint-Germain wegen Neymar verlassen

Paris Saint-Germain plant angeblich, Offensiv-Juwel Kylian Mbappé im Sommer zu verkaufen. Hintergrund: Superstar Neymar soll sich neben dem 19-Jährigen nicht wohlfühlen und stattdessen für einen Transfer seines Freundes Philippe Coutinho plädieren.

Wie "El Pais" unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des französischen Tabellenführers berichtet, hat Neymar ein entsprechendes Gesuch an die Klub-Führung herangetragen.

Der Plan: PSG soll Mbappé nach der Saison dem FC Barcelona anbieten. Im Gegenzug könnte Coutinho nach Paris wechseln, zudem eine Ablösesumme in Millionenhöhe an die Seine fließen.

PSG-Eigner Nasser Al-Khelaifi soll bereits im Bilde sein. Dem Bericht zufolge ist der katarische Milliardär dem spektakulären Tauschgeschäft nicht abgeneigt. Ihm gehe es hauptsächlich darum, Neymar glücklich zu machen und so dessen Verbleib in der französischen Hauptstadt zu sichern.

Neymars Verhältnis zu Mbappé hat sich laut der Quelle in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert. Auf und neben dem Platz verstehen sich die beiden Sturmpartner demnach nicht mehr, das Zusammenspiel der beiden leide zusehends darunter.

Mbappé gehört ganz offiziell noch der AS Monaco. In seinem Leihvertrag ist allerdings eine Kaufpflicht verankert. Diese greift bei Nichtabstieg von PSG (der seit vergangenem Wochenende auch rechnerisch feststeht) und beläuft sich auf 145 Millionen Euro plus weiteren 35 Millionen Euro an Bonuszahlungen.