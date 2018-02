Spanien-Länderspiel in Düsseldorf ausverkauft

Das Spiel der DFB-Elf gegen Spanien ist ausverkauft

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am 23. März (20:45 Uhr) gegen Spanien in Düsseldorf vor ausverkauften Rängen an.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, wurden bereits alle 50.653 Tickets für das erste Länderspiel des Jahres in der Esprit Arena abgesetzt.

Für das Team von Bundestrainer Joachim Löw ist das Länderspiel gegen den Weltmeister von 2010 der viertletzte Test vor der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli 2018).

🇩🇪 🆚 🇪🇸 in #Düsseldorf ist ausverkauft! 50.653 Zuschauer werden am 23. März live dabei sein. DANKE für Eure Unterstützung 🙌 #DieMannschaft #GERESP pic.twitter.com/JZWJD5Wux9 — Die Mannschaft (@DFB_Team) 26. Februar 2018

Für das Länderspiel gegen DFB-Teams gegen Brasilien in Berlin am 27. März sind bereits 65.000 Karten verkauft worden.