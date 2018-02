Guardiola bleibt nach erstem Titel bescheiden

Guardiola hat den Blick auf die Meisterschaftstrophäe gerichtet

Pep Guardiola hat sich nach seinem ersten Titel in England bescheiden gegeben. "Dieser Sieg ist nicht für mich, sondern für Manchester City", betonte der Trainer, nachdem seine Mannschaft Arsenal mit 3:0 abgefertigt und damit den Liga-Cup gewonnen hatte. Daraus, dass es eigentlich nur ein Trostpreis war, machte er keinen Hehl. Der Spanier hat bereits andere Trophäen im Blickfeld.

"Es war sehr wichtig, dass wir diesen Titel gewinnen, nachdem wir im FA-Cup ausgeschieden sind", stellte Guardiola fest. In dem anderen, prestigeträchtigeren Cup-Bewerb hatte sich City in der Vorwoche gegen Wigan Athletic blamiert. 1:0 setzte sich der Drittligist am vergangenen Montag durch.

Auch in einer anderen Angelegenheit steht dem Startrainer womöglich eine Niederlage bevor. Weil er weiter die gelbe Schleife als pro-katalanisches Symbol an seiner Kleidung tragen will, droht ihm eine Strafe durch den englischen Verband, die auch eine Sperre beinhalten könnte.

Mögliche Sanktionen sind Pep Guardiola aber offenbar egal. "Sie wissen, dass ich immer die gelbe Schleife tragen werde", gab sich der 47-Jährige unnachgiebig. "Ich akzeptiere, was immer sie zu meinem Verhalten entscheiden. Das ist keine Respektlosigkeit, das ist Teil meiner Menschlichkeit." Die Schleife gilt als Symbol der Unterstützung von eingesperrten oder abgesetzten katalanischen Politikern, die sich für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien einsetzen.

Retourmatch in der Premier League

Beim unterlegenen Gegner Arsenal ist die Enttäuschung groß. Trainer Arsene Wenger ahnte bereits am Sonntag, dass die Kritik an ihm jetzt wieder zunehmen wird. "Wenn man auf diese Weise ein Spiel verliert, wird alles infrage gestellt", erklärte er, "die Spieler, die Mannschaft, die Persönlichkeiten". Vor allem der Trainer rückt dann ins Kreuzfeuer der Kritik, war dem Franzosen wohl bewusst.

Während Arsenal nun eine titellose Saison droht, ist für Manchester City das Triple möglich. Mit dem Trostpreis Liga-Cup wollte sich Guardiola deshalb nicht lange aufhalten. "Jetzt müssen wir uns total auf die Premier League konzentrieren und versuchen, die Spiele zu gewinnen, die wir brauchen, um den Titel zu holen", forderte er. Außerdem müsse man "versuchen, ins Champions-League-Viertelfinale zu kommen".

Angesichts des großen Vorsprungs in der Liga und eines 4:0-Teilerfolgs bei Champions-League-Kontrahent FC Basel scheint beides nur noch Formsache zu sein. Arsenal könnte am Donnerstag wenigstens ein bisschen Wiedergutmachung betreiben. Dann kommt Manchester City zum Premier-League-Duell zurück nach London.

apa