WM-OK-Chef verspricht: "Alles wird bereit sein"

Organisationschef Sokorin: "Alles wird bereit sein"

107 Tage vor dem Eröffnungsspiel hat Russlands Organisationschef Alexey Sorokin den 32 teilnehmenden Nationen beste Bedingungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft versprochen.

"Alles wird bereit sein", sagte der 45-Jährige bei der Eröffnung des Team-Workshops im Spielort Sotchi am Schwarzen Meer. Mehr als 250 Delegierte werden dort unter anderem über die organisatorischen und sportlichen Abläufe bei dem Turnier informiert. Zu den Themen gehört auch der Videobeweis, der aller Voraussicht nach erstmals bei einer WM-Endrunde zum Einsatz kommen wird.

Die Delegation des Deutschen Fußball-Bundes bei dem zweitägigen Seminar wird in Abwesenheit von Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff von Assistenztrainer Thomas Schneider angeführt. Nur wenige Chefcoaches sind selbst vor Ort. "Der große Moment rückt näher, für Sie und für uns", sagte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura zum Auftakt der Plenarsitzung.

Sorokin hob in seiner kurzen Ansprache den Einsatz der russischen Regierung um Präsident Wladimir Putin besonders hervor. Diese habe viel unternommen, auch finanziell, um das Turnier zu einem großen Erfolg zu machen. "Willkommen in Russland!", rief Sorokin am Ende den Delegierten zu. Man habe jahrelang hart gearbeitet, damit sich alle Teilnehmer bei dem Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland zu Hause fühlen könnten.