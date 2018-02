Reus zur WM? "Ich will unbedingt dabei sein"

Marco Reus will auf den WM-Zug aufspringen

Marco Reus von Borussia Dortmund kommt nach seinem Kreuzbandriss immer besser in Fahrt. Jetzt hat der Angreifer über die anstehende WM und seine Leidenszeit gesprochen.

"Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht an die WM denke. Wenn ich gut spiele, habe ich gute Chancen. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass es ein großes Ziel ist, dabei zu sein. Ich will unbedingt dabei sein", sagte Reus im Interview mit "bundesliga.com".

Für die Endrunde in Russland räumt der 29-fache Nationalspieler der DFB-Elf gute Chancen auf eine Titelverteidigung ein. "Ich denke, die Qualität ist noch höher als 2014. Die Spiele werden noch enger, weil viele Teams ihr Spiel verbessert haben. Es wird auf Details ankommen, aber jeder weiß, dass Deutschland eine echte Tunrniermannschaft ist.

Mit Blick auf seine schwere Verletzung spricht der BVB-Star von einer "schwierigen Zeit". "Ich habe viel erlebt und musste viele Rückschläge hinnehmen. Das ist Teil des Lebens. Trotzdem versuche ich immer, alles zu geben, gesund zu sein und mich zu erholen", kommentierte Raus seine Ausfallzeit.

"Verletzung war kompliziert"

Zudem sieht sich der 28-Jährige noch lange nicht bei 100 Prozent: "Ich kann nur dann das Niveau erreichen, das ich von mir selbst erwarte, wenn ich für einige Monate oder sogar ein bis zwei Jahre fit bleibe. Im Allgemeinen denke ich aber positiv."

Dennoch habe ihm die lange Pause zugesetzt: "Als die Saison begann, war ich weit davon entfernt, an das Teamtraining denken zu können, weil ich erst spät in der Rehabilitation wieder laufen konnte. Die Verletzung war kompliziert. Aber ich wusste immer, dass die Zeit kommen würde, in der sich die Dinge zum Besseren wenden würden."