Ex-Stuttgart-Trainer Wolf räumt Fehler ein

Hannes Wolf wurde Ende Januar beim VfB Stuttgart entlassen

Hannes Wolf musste beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart Ende Januar das Feld räumen. Wolf habe nach mehreren Niederlagen das Ruder nicht wieder herumreißen zu können, so die Erklärung der Klub-Spitze. Nun hat der 36-Jährige über sein Aus bei den Schwaben gesprochen.

"Ich habe grundsätzlich nicht an mir gezweifelt", erklärte Wolf im Interview mit der "Sport Bild" rückblickend und entgegnete damit Aussagen seines ehemaligen Klub-Chefs Wolfgang Dietrich. Kurz nach der Trennung hatte dieser gegenüber dem Sportmagazin erklärt hatte, aufgrund der vielen Zweifel des Trainers "keine andere Wahl" gehabt zu haben.

Nun schilderte Hannes Wolf die Entlassung aus seiner Sicht: "Die Situation war folgende: Nach einer gewissen Intensität bekommen Spieler unter einem Trainer Rollen, die festgefahren sein können. Mit einem neuen Trainer gehen diese Rollen auf, das System ist wieder freier." Darin könne "auch eine Kraft stecken", die nun seinem Nachfolger Tayfun Korkuk zugute kommt.

Außerdem sei im Verhältnis zwischen der Mannschaft und Hannes Wolf nichts kaputt gewesen: "Aber diese Überlegungen habe ich Michael Reschke und Wolfgang Dietrich mitgeteilt." Damit habe er zwar nicht seinen Rücktritt angeboten, sondern "laut darüber nachgedacht, was das Beste in der aktuellen Situation ist."

Wolf über Korkut: "Weiß nicht, was er den Jungs mitgibt"

Der neue VfB-Coach kann nach zehn Punkten in vier Spielen bei den Schwaben mehr als zufrieden sein. Nach dem dritten Sieg in Folge (1:0 gegen Eintracht Frankfurt) hat sich der Aufsteiger vorerst aus der Abstiegsregion verabschiedet.

"Ich weiß natürlich nicht, was er den Jungs genau mitgibt", so Wolf über seinen Kollegen und fügte an: "Wir hatten auch in der Hinrunde Phasen, in denen wir defensiv top organisiert waren, wir haben aus dem Spiel heraus die zweitwenigsten Gegentore bekommen, nur Bayern war hier besser."

In der Winterpause habe der 36-Jährige zusammen mit seinem Trainerteam schließlich versucht, die Offensive zu stärken. "Auch wenn wir kein Harakiri gespielt haben, muss ich im Nachhinein sagen: Das war vielleicht ein Fehler. Dadurch haben wir an Stabilität verloren."