"Kein Mitleid": Ex-Hamburger de Jong will den Sieg

Nigel de Jong absolvierte 94 Pflichtspiele für den HSV

Nach seinem Abschied beim Hamburger SV trifft Nigel de Jong am Samstagnachmittag das erste Mal wieder auf seinen Ex-Verein. Mit Mainz 05 will der Niederländer in der Hansestadt das Polster auf die Abstiegsränge weiter vergrößern.

"Es wird ein spezielles Spiel werden, aber auch ein knallhartes. Wir stecken mittendrin im Abstiegskampf", erklärte der Sechser die Ausgangslage im Interview mit dem "kicker". Die beiden abstiegsbedrohten Bundesligisten treffen in einem klassischen "Sechs-Punkte-Spiel" aufeinander. Die Nullfünfer stehen mit 24 Punkten auf dem Relegationsplatz, sieben Zähler vor den Rothosen auf Rang 17.

Für den HSV stand de Jong zwischen 2005 und 2009 in 94 Pflichtspielen auf dem Platz. Im Kampf ums Überleben im deutschen Oberhaus spiele das aber keine Rolle. "In dieser Woche muss man alle Emotionen beiseiteschieben - und den Sieg holen", beschrieb der rustikale Abräumer die Vorbereitung.

Auf den HSV werde er dabei keine Rücksicht nehmen. "Mein Ziel ist es, mit Mainz in der Bundesliga zu bleiben. Mit Hamburg werde ich im Kampf ums Erreichen dieses Ziels kein Mitleid haben", so der defensive Mittelfeldspieler.

Ob der 33-Jährige am Samstag mitwirken darf, ist noch offen. Zuletzt saß der Vize-Weltmeister von 2010 aus taktischen Gründen auf der Bank: "Egal ob du spielst oder nicht, man muss immer da sein für die Mannschaft." Motiviert dürfte de Jong in jedem Fall sein.