Bremen reist mit breiter Brust nach Gladbach

Werder Bremen feierte am letzten Wochenende einen knappen 1:0-Derbysieg

Trotz zuletzt überzeugenden Ergebnissen warnt Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt vor der schwierigen Auswärtspartie bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend vor Selbstzufriedenheit.

"Der Anspruch, jedes Spiel gewinnen zu wollen, darf nicht nachlassen", sagte Kohfeldt und lobte zugleich die Einstellung seiner Spieler nach dem Derbysieg gegen den Hamburger SV (1:0): "Es hat niemand nach dem Sieg gesagt, dass wir jetzt durch sind. Es war eine realistische Einschätzung."

Kohfeldt kündigte für Freitag eine forsche Spielweise an. "Wir wollen immer gewinnen. Das muss im Mittelpunkt stehen", sagte der Coach. Kohfeldt wolle "lieber drei Punkte holen und nicht so attraktiv spielen", als in München "eine gute Leistung" zu zeigen, ohne dabei Punkte mitzunehmen.

Dafür setzt der junge Übungsleiter vor allem wieder auf defensive Kompaktheit. In den letzten fünf Partien kassierten die Bremer nur drei Gegentore. "Ich erinnere mich an den Torjingle, den die Gladbacher spielen. Den möchte ich nicht oft hören", schmunzelte Kohfeldt.

"Der Derbysieg gibt uns Rückenwind"

Sein Team habe "jetzt die Möglichkeit, vorzulegen und dann gehen zwei Spiele von allen anderen ins Land, bevor wir wieder spielen." Werder liegt zurzeit mit 26 Punkten zwei Zähler vor dem Relegationsrang und trifft am übernächsten Spieltag montags auf den 1.FC Köln.

Ähnlich äußerte sich Bremens Kapitän Zlatko Junuzovic. "Wir fahren mit breiter Brust dahin und wollen unbedingt punkten. Ich hoffe der Derbysieg gibt uns Rückenwind für die nächsten Aufgaben", sagte der Mittelfeldspieler selbstbewusst. Gladbach habe "viel Qualität". Doch Werder könne "da auf jeden Fall etwas holen. Es ist realistisch, dass wir da drei Punkte holen."

Der kreative Offensivspieler hob auch die Bedeutung der eigenen Anhänger hervor: "Unsere Fans machen Auswärtsspiele hier und da mal zu Heimspielen. Ich bin froh über die Unterstützung, das nimmt man wahr und es hilft uns. Die Fans sind immer für uns da und pushen uns. Wir versuchen es auf dem Platz zurück zu zahlen." Die Grün-Weißen werden am Freitagabend von rund 3500 Supportern begleitet.