Bayerns Lewandowski: Gefährlicher Präzedenzfall

Wechselt Robert Lewandowski vom FC Bayern zu Real Madrid?

Die Anzeichen verdichten sich, dass Robert Lewandowski dem FC Bayern München im Sommer den Rücken kehren will. Real Madrid wäre die einzige logische Adresse aus Sicht des Goalgetters. Dem deutschen Fußball-Rekordmeister droht ein gefährlicher Präzedenzfall.

Mit einem leisen Lächeln im Gesicht stellte sich Robert Lewandowski nach dem 0:0 von Bayern München gegen Hertha BSC den Fragen des "Sky"-Reporters.

Die Spekulationen, dass sein kürzlicher Beraterwechsel auf einen Wechsel hindeuten, seien "lustig", erklärte der Pole. Ob er schon etwas von Real Madrid gehört habe? "Ich nicht, nein". Und sein neuer Berater? "Ich weiß es nicht".

Das halbgare Dementi war natürlich nicht dazu angetan, die Gerüchte um Lewandowskis nahenden Abschied aus der bayerischen Landeshauptstadt verstummen zu lassen. Im Gegenteil: Diese nahmen in den folgenden Tagen erst richtig Fahrt auf.

Bayern-Bosse über Lewandowskis Wechselwunsch im Bilde?

Am Montag vermeldete "Sport Bild", Lewandowski wolle die Bayern in Richtung Madrid verlassen. Die Münchner Führungsetage sei über den Wechselwunsch des Angreifers im Bilde. Am Dienstag zog "Sky" nach. Es gebe bereits Verhandlungen zwischen Reals Generaldirektor José Ángel Sánchez und Vertretern Lewandowskis.

Auf "Bild"-Anfrage wollten sich weder Bayern-Präsident Uli Hoeneß noch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu den Berichten äußern. Alle Anzeichen sprechen dafür: Nach knapp vier Jahren hat Lewandowski die Nase voll vom FC Bayern.

Warum sonst hätte der Torjäger seinem langjährigen Berater Cezary Kucharski den Laufpass geben und den umtriebigen Israeli Pini Zahavi, einen Experten für Mega-Transfers, mit der Wahrung seiner Interessen beauftragen sollen?

Lewandowski träumt vom Champions-League-Sieg

Für einen Star wie Lewandowski kann es keinen anderen Grund für eine solch einschneidende Veränderung geben als einen anstehenden Vereinswechsel, sagen Kenner des Transfergeschäfts.

Was Lewandowski nach Madrid lockt, ist ein offenes Geheimnis. Der Rekord-Torschütze der polnischen Nationalmannschaft träumt vom Gewinn der Champions League.

2014, als sowohl die Bayern als auch Real um ihn buhlten, sah er noch eine realistische Chance, dieses Ziel in München zu verwirklichen. Doch das letztlich enttäuschende internationale Abschneiden seitdem belehrte den ehrgeizigen Knipser eines Besseren. Auch in dieser Saison sind die Aussichten auf den großen internationalen Wurf zumindest ungewiss.

Causa Lewandowski erinnert an Franck Ribéry

Für die Münchner Granden ist die Situation um Lewandowski ungewohnt, ein Präzedenzfall droht. Ein absoluter Leistungsträger mit langfristigem Vertrag will dem unumstrittenen deutschen Branchenführer den Rücken kehren – letztmals standen Hoeneß, Rummenigge und Co. 2009 vor diesem Dilemma.

Damals war es Franck Ribéry, der intensiv (und öffentlich) mit einer Luftveränderung liebäugelte. Wunschziel des Franzosen: ebenfalls Real Madrid. 50 Millionen Euro, für die damalige Zeit eine sehr beachtliche Summe, boten die Königlichen für den Flügelstürmer.

Doch die Bayern-Bosse blieben hart. "Wir haben die Schlossallee gekauft und darauf vier Hotels gebaut", erklärte Hoeneß. "Die gibt man nur wieder her, wenn man in Not oder pleite ist."

Streik von Lewandowski kaum vorstellbar

Beides trifft auf den FC Bayern im Jahr 2018 selbstverständlich nicht zu. Doch die Causa Lewandowski ist anders gelagert als die Wechsel-Posse um Ribéry vor nunmehr fast einem Jahrzehnt. Nicht zuletzt, weil die Macht der Klubs gegenüber ihren kickenden Angestellten in den letzten Jahren stark gelitten hat.

Dass Lewandowski seinen Abgang wie die ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang per Streik oder Fehlverhalten erpresst, scheint zwar äußerst unwahrscheinlich. Fraglich ist allerdings, ob es sich die Münchner leisten können, dauerhaft einen unzufriedenen Lewandowski durchzuschleppen.

In Dortmund können sie ein Lied davon singen, welch große Unruhe dessen Berater in einen Verein bringen können, wenn ihr Klient einen Wechsel anstrebt.

Zementierung der Machtverhältnisse droht

Aus bayerischer Sicht wäre der Lewandowski-Wechsel kurzfristig eine deutliche sportliche Schwächung. Ein adäquater Nachfolger ist nicht greifbar. Denkbar wäre eher der Kauf eines Perspektivspielers wie Timo Werner von RB Leipzig.

Noch schwerer wiegt für die erfolgsverwöhnten Bayern allerdings die Zementierung der derzeitigen Machtverhältnisse im europäischen Fußball. Diese haben sich nach dem Triple-Erfolg von 2013 zu Ungunsten des Bundesliga-Spitzenreiters verschoben.

Wenn Real inzwischen schon Stammkräfte der Bayern abwerben kann, bleibt diesen nur der ungeliebte Status als 1b-Topklub – unabhängig davon, dass für den 29 Jahre alten Lewandowski eine wahnsinnige Ablösesumme fließen wird.

150 Millionen Euro Ablöse wollen die Madrider angeblich für den Polen lockermachen. Der Noch-Münchner würde damit Stand jetzt zum zweitteuersten Fußballer aller Zeiten werden.

Tobias Knoop