Hamann: Stöger bleibt "aus Mangel an Optionen"

Peter Stöger hat beim BVB vorerst nur einen Vertrag bis zum Saisonende

Dietmar Hamann hat sich zu einem möglichen Verbleib von Peter Stöger beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geäußert.

"Natürlich ist Stöger im Moment in der Poleposition. Wenn er das bis zum Ende gut macht, hat er meiner Meinung nach große Chancen, den Job zu behalten", sagte Hamann im bei "Sky". Immerhin ist der Übungsleiter beim BVB in der Bundesliga noch ungeschlagen.

Ex-Nationalspieler Hamann sah dabei gleichzeitig aber auch, dass der Revierklub "im Moment nicht sonderlich viele Alternativen" habe. Vor allem "auf dem deutschen Markt" sei die Situation "sehr dünn".

"Mir fallen da wenige ein, die für Borussia Dortmund in Frage kommen. Es könnte dann schon so sein, dass er aus Mangel an Optionen den Job noch ein oder zwei Jahre behält", meinte der 44-Jährige weiter.

Darüber hinaus äußerte sich Hamann über die derzeitige Situation beim BVB: "Ich glaube, dass die Dortmunder ein Qualitätsproblem haben, sie können besser spielen als im Moment. Ich glaub schon, dass man mal an die Vernunft und an ihre Verantwortung appellieren muss, dass sie bei Dortmund spielen und neben den Bayern mit die besten Spieler in Deutschland sind."