Veh fürchtet Abgang von Horn und Hector

Armin Veh befürchtet den Abgang von Timo Horn und Jonas Hector

Sportdirektor Armin Veh von Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln befürchtet bei einem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga den Abgang einiger prominenter Leistungsträger.

"Der FC ist ein großer Klub, der Spielern eine gute Perspektive bieten kann. Man könnte aber niemandem mit diesen Ambitionen böse sein, wenn er im Falle eines Abstiegs den Verein wechseln würde", antwortete Veh im "Sportbuzzer"-Interview auf die Frage, ob Stars wie Nationalspieler Jonas Hector oder Torwart Timo Horn im Falle eines Abstiegs zu halten wären.

"Andererseits wäre es aber doch einmal etwas komplett anderes, würde ein Nationalspieler oder ein Spieler mit großen Ambitionen für die Zukunft den Schritt in die 2. Liga wagen", ließ Veh durchblicken, dass er die Hoffnung auf einen Verbleib der Leistungsträger nicht vollends aufgegeben hat.

Köln als Chaosklub? "Ich war verblüfft"

Am liebsten wäre ihm aber, wenn Köln die Klasse hält. Wenn das nicht klappt, könne das nächste Etappenziel nur "direkter Wiederaufstieg" lauten – was aber nie ein Selbstläufer ist: "Klappt das dennoch, möchte ich etwas entwickeln, dass es dem FC erlaubt, in Zukunft wieder eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen."

Dass der FC das Image des Chaos-Klubs längst abgelegt hat, war Veh auch schon vor seinem Amtsantritt klar. Welche Bedingungen er am Rhein vorfand, überraschte ihn dennoch: "Ich war verblüfft. Verblüfft, dass bei einem Klub, der sportlich so schlecht dasteht, nicht alles im Argen liegt. Im Gegenteil: Nachdem ich mir alles angeschaut hatte, war mir klar, dass wir hier richtig gute Leute haben. Viele Dinge sind hier wirklich gut. Und bei den wenigen anderen habe ich etwas geändert."