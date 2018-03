Rudy beklagt: Situation beim FCB "nicht optimal"

Sebastian Rudy spielt bei Bayern München aktuell keine große Rolle

Die letzten Wochen hat sich Sebastian Rudy sicher anders vorgestellt. Seit sich die Verletzten-Liste beim FC Bayern München verkürzt hat, sitzt der Sechser meist nur auf der Bank, manchmal gar auf der Tribüne.

"Diese Situation braucht natürlich kein Spieler", urteilte der 28-Jährige im "kicker". Als "nicht optimal" bezeichnete der Mittelfeldstratege seine Einsatzzeiten aus den vergangenen Spielen.

Gegen Schalke in der Bundesliga und Besiktas in der Champions League stand Rudy nicht einmal im 18-köpfigen Kader der Münchner. Auch am vergangenen Wochenende kam der Rechtsfuß nicht zum Einsatz. "Bank oder Tribüne sind nicht mein Anspruch", erklärte er entschlossen.

Rudys Position als zentraler Sechser vor der Viererkette wird bei den Bayern von Jupp Heynckes' "Lieblingsspieler" Javi Martínez oder Arturo Vidal besetzt. Bei Hoffenheim wich der Nationalspieler zum Teil auf die Rechtsverteidigerpositon aus, das sei aber in München keine Option. Er sieht sich selbst als "Typ, der den Ball will und verteilt, der die anderen gerne bedient und ihnen den Rücken freihält." Im Mittelfeld "kann ich meine Stärken einfach am besten einsetzen."

Rudy gewinnt mehr Zweikämpfe als Vidal

Wenn der beim VfB Stuttgart ausgebildete Spieler denn zum Einsatz kommt, bringt er seine Stärken auch ein. Rudy überzeugt mit einer Passquote von 88 Prozent, auch seine Zweikampfquote von 58 Prozent kann sich sehen lassen. Damit gewinnt er mehr direkte Duelle als beispielsweise Vidal, der als echter "Zweikampfkrieger" gilt.

Auch sein Coach ist überzeugt vom ruhigen Ballverteiler und bezeichnete ihn als "feinen, eleganten Fußballer mit einem guten Auge." Woran Rudy definitiv noch arbeiten kann, ist sein Zug zum gegnerischen Tor. Kein Treffer und erst ein Assist stehen bislang zu Buche. In der letzten Spielzeit waren es in Hoffenheim noch zwei Treffer und neun Vorlagen.

Das hängt zum einen mit Rudys defensiver Ausrichtung im Münchner System zusammen, liegt aber natürlich auch an der geringeren Spielzeit. Trotz der wenigen Momente, die er sich aktuell auf dem Feld zeigen kann, fürchtet der 24-malige Nationalspieler nicht um seinen Platz im WM-Kader. Das Feedback, das er von Joachim Löw in den letzten Länderspielen bekam, "stimmt mich sehr zuversichtlich."