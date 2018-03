Schwegler schwärmt von 96: "Extrem eng beieinander"

Pirmin Schwegler ist die Schaltzentrale bei Hannover 96

Mit Aufsteiger Hannover 96 steht Routinier Pirmin Schwegler im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Die Gründe, warum die Niedersachsen in dieser Spielzeit nichts mit dem Abstieg zu tun haben, kennt der Schweizer genau.

"Wir arbeiten von Anfang an gut. Jeder trägt seinen Teil bei, stellt sich nie über die Mannschaft", erklärte Schwegler im Interview mit dem "kicker". "Das spürt man in jedem Spiel. Wir sind extrem eng beieinander und haben damit viel ausgeglichen, was uns andere individuell voraushaben."

Dass der Tabellenzehnte über die gesamte bisherige Saison nicht in die Nähe eines Abstiegsplatzes gekommen ist, überrascht auch Schwegler. "Davon konnte man nicht ausgehen", so der 30-Jährige.

Schwegler, der in der laufenden Saison 20 Mal in der Startelf stand, will mit 96 auch weiterhin in der Spur bleiben. Am Samstag um 15:30 Uhr tritt Hannover bei Schweglers Ex-Klub Eintracht Frankfurt an.

"Da wird uns einiges erwarten", warnt Schwegler, der fünf Jahre im Dress der Hessen aktiv war. Die Eintracht habe in den letzten Monaten "gut gearbeitet". Dennoch sieht Schwegler keinen Grund sich zu verstecken: "Wir machen es ja auch nicht ganz schlecht und werden die Eintracht ganz sicher vor ein paar Aufgaben stellen."

In dem für brisanten Duell will der defensive Mittelfeldspieler auch seine persönlichen Stärken ausspielen. "Ich ziehe halt nie zurück", beschrieb Schwegler seine Spielweise. "Es ist einfach meine Art zu spielen. Sonst wäre ich vielleicht nicht so weit gekommen."