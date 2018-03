Labbadia fordert "Schub" von seinen Spielern

Bruno Labbadias erste Trainerstation in der Bundesliga war bei Bayer Leverkusen

Bruno Labbadia hat vor seiner Heimpremiere mit dem VfL Wolfsburg zur Geschlossenheit aufgerufen. Der Trainer will zudem in seinem zweiten Spiel mit den Wölfen den ersten Sieg einfahren.

"Ich erwarte mir, dass jeder versucht, dem Team einen Schub zu geben", sagte Labbadia mit Blick auf die Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstagnachmittag: "Das ist eine verantwortungsvolle Rolle, die jeder in der Mannschaft wahrnehmen muss. Das fordern wir ein."

Wolfsburg rangiert mit 25 Punkten zurzeit auf dem 15. Platz und hat nur einen Zähler mehr als Mainz 05 auf dem Relegationsplatz. "Wir müssen versuchen, uns im Kampf um den Klassenerhalt in eine Position zu bringen, in der wir weiter nicht abhängig von anderen sind, sondern selber die Punkte einfahren", sagte der 52-Jährige.

Labbadia, dessen Trainerkarriere in der Bundesliga einst bei Bayer Leverkusen begann, will sich dennoch voll auf seine Aufgabe mit dem VfL fokussieren: "Ich hatte bei Bayer ein interessantes Jahr. Das war meine erste Bundesliga-Station, da konnte ich viel mitnehmen. Aber meine Konzentration gilt dem Verein, bei dem jetzt ich bin. Ich habe eine gute Erinnerung, aber die spielt jetzt keine Rolle mehr."

Viele Verletzte sind "eine Chance für den Rest"

Mit Jakub Blaszczykowski, Sebastian Jung, Yannick Gerhardt, Marcel Tisserand und Ignacio Camacho fehlen den Wolfsburgern weiter fünf Spieler. Auch Victor Osimhen und Gian-Luca Itter (beide muskuläre Probleme) konnten in dieser Woche nicht vollumfänglich trainieren.

"Dass wir derzeit so viele Spieler haben, die länger ausfallen, ist eine Chance für den Rest des Kaders. So ist die Situation, die muss man so annehmen", zog Labbadia das Positive aus der langen Verletzten-Liste.