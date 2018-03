Hasenhüttl will BVB "wehtun" - Warme Worte für Werner

Timo Werner (r.) ist seit fünf Bundesliga-Partien ohne Treffer

Trainer Ralph Hasenhüttl vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig sieht den zuletzt mehrfach kritisierten Nationalstürmer Timo Werner auf dem Weg der Besserung.

"Wenn ich die letzten zwei Tage sehe, ist er da viel aufgeräumter", sagte der 50-Jährige am Donnerstag: "Ansonsten geht es ihm wie jedem Stürmer, der eine Zeit nicht getroffen hat. Da merkt man schon, dass er nicht allerbester Laune ist."

Vor dem Spitzenspiel um die Champions-League-Ränge am Samstagabend gegen Borussia Dortmund steht Werner bei fünf Ligapartien in Folge ohne Treffer. Beim 0:2 im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League gegen den SSC Neapel vor einer Woche war der 21-Jährige gegen Spielende nach schwacher Leistung entnervt ausgewechselt worden.

Laut Hasenhüttl habe es bereits vor der 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Köln ein Einzelgespräch mit Werner gegeben. "Wir haben uns da sehr klar ausgetauscht", sagte der Trainer.

"Normal, dass man ein bisschen Frust schiebt"

Insgesamt zeigte Hasenhüttl sich aber verständnisvoll für seinen hochtalentierten Schützling: "Gegen Neapel war es einfach so, dass er viel für die Mannschaft arbeiten musste. Das ist für einen Stürmer nicht immer so angenehm. Da ist es normal, dass man ein bisschen Frust schiebt."

Trotzdem will der Coach in den kommenden Spielen eine Entwicklung sehen: "Für mich ist wichtig, dass er insgesamt in sich ruht. Dass er nach einem schlechten Ball, der zu ihm kommt, nicht abwinkt und trotzdem bereit ist, nachzugehen. Ich glaube, dass diese Botschaft auch angekommen ist."

Nach der Aufarbeitung der 1:2-Pleite gegen den 1. FC Köln will RB Leipzig nun die Dortmunder schlagen. "Wir haben sicher auch Möglichkeiten, ihnen weh zu tun", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl auf der Pressekonferenz des Tabellensechsten. Dem 50 Jahre alten Österreicher ist allerdings klar: "Nur Fußball geht auch nicht, man muss auch den Kampf annehmen."

Keita und Laimer stehen zur Verfügung

Nach drei Pflichtspielniederlagen, davon zwei in der Bundesliga, stehen die Leipziger unter Druck. Der Punkte-Rückstand auf die Borussen beträgt allerdings nur drei Punkte. "Wir sind nach wie vor in einer hervorragenden Ausgangssituation", sagte Hasenhüttl. Personell kann der RB-Coach in der Red Bull Arena auf alle Spieler zurückgreifen. Konrad Laimer und auch Naby Keita seien wieder zurück.

Der Übungsleiter erwartet eine umkämpfte Partie: "Gegen Mannschaften wie den BVB muss alles passen. Wir bauchen auch ein bisschen Spielglück. Am Ende geht es um Kleinigkeiten, mit denen man das Spiel auf seine Seite ziehen muss."