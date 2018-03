Arminia Bielefeld bindet Top-Talent Özkan

Can Özkan bleibt Arminia Bielefeld treu

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat den 18 Jahre alten Nachwuchsspieler Can Özkan mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet.

Wie die Ostwestfalen am Donnerstag bekannt gaben, hat der Defensivspieler bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Özkan feierte am vergangenen Freitag sein Zweitliga-Debüt, als er in der 80. Minute gegen Dynamo Dresden (2:3) eingewechselt wurde.

Unser Nachwuchsspieler Can Özkan (18 Jahre) hat heute einen langfristigen (bis 2021) Profivertrag unterschrieben. Damit hat ein weiteres Talent aus dem Arminia-NLZ den Sprung zu den Profis geschafft! https://t.co/Slbgr7rmNa #immerdabei pic.twitter.com/JUe5FVak7O — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) 1. März 2018

"Die Vertragsunterschrift als Profi ist eine große Ehre und eine große Freude für mich. Das Vertrauen des Vereins möchte ich mit guten Leistungen zurückzahlen. Ich fühle mich bei Arminia sehr wohl und freue mich auf die kommenden Jahre", sagte Özkan, der seit 2012 im Nachwuchsleistungszentrum der Arminia ausgebildet wurde.

"Can Özkan hat sich die dauerhafte Beförderung in den Profikader in den vergangenen Monaten mit sehr guten Leistungen sowohl in den Spielen der U19 als auch im täglichen Training bei den Profis verdient. Wir trauen ihm weitere Schritte in seiner Entwicklung zu und freuen uns, dass er langfristig bei Arminia Bielefeld spielen wird", ergänzte DSC-Geschäftsführer Sport Samir Arabi.