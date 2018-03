Medien: Mislintat will Nagelsmann zu Arsenal locken

Julian Nagelsmann wird als Nachfolger für Arsène Wenger gehandelt

Am 30. September übernahm Arsène Wenger die Zügel beim FC Arsenal und legte den Grundstein für eine Ära, die kaum einen Vergleich scheuen muss.

In 22 Jahren führte der Franzose die Gunners zu drei Meisterschaften in der englischen Fußball-Premier-League, gewann sieben Mal den FA Cup und erreichte 2006 das Champions-League-Finale. Nun mehren sich allerdings Gerüchte, Wenger würde seinen Platz im Sommer räumen müssen. Einen Nachfolger sollen die Londoner in der Bundesliga ausgemacht haben.

Der "Daily Star" will exklusiv erfahren haben, dass TSG-Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann heißer Anwärter auf das Amt des Arsenal-Teammanagers ist. Demnach soll vor allem Chefscout Sven Mislintat, der Anfang Dezember von Borussia Dortmund zu den Kanonieren wechselte, seinem neuen Arbeitgeber den 30-Jährigen ans Herz gelegt haben. Die Fußball-Philosophie von "Baby-Mourinho" Nagelsmann passe ideal zu Arsenal, heißt es weiter.

Neben Nagelsmann nennt der Bericht allerdings weitere Namen, die sich in der Verlosung befinden sollen. Unter anderem werden Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti, der deutsche Bundestrainer Joachim Löw und der ehemalige Arsenal-Spieler Mikel Arteta gehandelt. Arteta überzeugt momentan als Co-Trainer bei Manchester City.

Gerüchte sind Wengers "kleinste Sorge"

Wenger zeigte sich ob der Gerüchte zuletzt eher genervt. "Ganz ehrlich, das ist im Moment meine kleinste Sorge", sagte der 68-Jährige. "Mein Job ist, Leistungen und Resultate abzurufen, der Job anderer Leute ist es, mich zu beurteilen. Ich versuche, ein besserer Trainer zu sein, als noch vor fünf Jahren. Meine Bemühungen und das Engagement sind auf jeden Fall da."

Wengers Kontrakt läuft Ende Juni 2019 aus, der Routinier zeigte sich bislang wenig geneigt, das Engagement im Sommer seinerseits zu beenden. Vor allem in Fankreisen soll sich der Widerstand gegen Wenger allerdings mehren. Angeblich könnte nur noch die Qualifikation für die Champions League den Taktikfuchs retten.

Momentan ist jedoch sogar die Teilnahme an der Europa League in Gefahr. Arsenal belegt in der Tabelle nur Rang sechs und hat bereist zehn Punkte Rückstand auf die direkte Qualifikation für die Königsklasse. Am Montagabend können die Hauptstädter den Rückstand verkürzen, mit Manchester City empfängt man allerdings den unangefochtenen Spitzenreiter.

Denkbar ist auch, dass Wenger seinen Vertrag erfüllt und dann durch Nagelsmann ersetzt wird. Dazu würde passen, dass der jüngste Bundesliga-Coach der Geschichte unlängst bestätigte, auch in der kommenden Saison bei der TSG Hoffenheim an der Seitenlinie zu stehen. 2019 dürfte Nagelsmann die Kraichgauer jedoch für die festgeschriebene Ablöse von zehn Millionen Euro verlassen.