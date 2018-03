Aubameyang: Arsenal "größer" als der BVB

Für etwa 64 Millionen Euro wechselte Pierre-Emerick Aubameyang im Winter vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in die englische Premier League zum FC Arsenal. Eine Entscheidung, die der Gabuner nicht bereut.

"Ich bin wirklich glücklich damit, weil es ein guter Verein ist", erklärte Aubameyang gegenüber "Sky Sports UK", gab aber auch zu, dass die Gunners der einzige Verein gewesen seien, der ein "richtiges Angebot" abgegeben hätte. Der BVB hatte im langanhaltenden Poker um den Top-Stürmer zuvor mehrfach betont, man sei erst bei einer Offerte um die 70 Millionen Euro gesprächsbereit.

"Es war der nächste Schritt für mich, es ist ein großer Verein", erläutert Auba seinen Transfer und stellt klar: "Für mich ist er etwas größer als Dortmund und daher ein guter Schritt für mich und meine Karriere."

Auch die finanzstarken Klubs der chinesischen Super League sollen sich um den Angreifer bemüht haben, waren aber wohl von vornherein chancenlos. "Ich wollte beispielsweise nicht nach China gehen, weil ich noch vieles hier in Europa erreichen will, bevor ich an China oder die USA denke", stellt Aubameyang ein späteres Engagement im Reich der Mitte allerdings durchaus in Aussicht.

Situation bei den Gunners "schwierig"

Die momentane Situation, Arsenal hat bereits großen Rückstand auf die Champions-League-Ränge und nur eines der letzten vier Spiele gewonnen, schätzt der 28-Jährige realistisch ein.

"Es ist schwierig im Moment, aber ich denke, wir haben gegen große Teams gespielt und müssen einfach zusammenfinden, weitermachen und hart arbeiten", fordert Aubameyang im Vorfeld des Topspiels der Londoner gegen Tabellenführer Manchester City.