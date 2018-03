Medien: Tottenham will BVB-Star Marco Reus

Marco Reus ist bei Borussia Dortmund nicht wegzudenken

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will seinen Superstar Marco Reus unbedingt langfristig halten - wenn möglich bis zum Karriereende. Doch an Angeboten aus dem Ausland mangelt es dem Angreifer nicht. Nun soll Tottenham Hotspur die ungeklärte Vertragssituation des BVB-Stars ausnutzen und einen Angriff wagen.

Der deutsche Nationalspieler, der nach seinem starken Comeback in der Bundesliga im Sommer auf einen Platz im WM-Kader von Joachim Löw hofft, steht nach Angaben der englischen Zeitung "Mirror" beim Premier-League-Klub ganz oben auf der Liste.

Der aktuelle Tabellenvierte um Superstar Harry Kane weiß dem Bericht zufolge, dass Reus mit der Verlängerung seines 2019 auslaufenden Vertrages beim BVB noch zögert. Der 28-Jährige will zunächst die sportliche Entwicklung beim Revierklub abwarten, bevor er ein neues Arbeitspapier unterzeichnet.

Die Spurs bereiten sich nicht zuletzt auf ein Angebot für Marco Reus vor, da Mittelfeldspieler Victor Wanyama den Klub verlassen will. Der Kenianer will laut Informationen des "Mirror" in der kommenden Saison das Trikot des FC Liverpool oder Manchester United überziehen.

Treffen mit Reus-Berater

Borussia Dortmund bereitet sich unterdessen auf den Vertragspoker mit seinem Aushängeschild vor. Wie die "Sport Bild" berichtete, haben sich Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der vergangenen Woche bereits mit Reus' Berater Dirk Hebel getroffen. In diesem Treffen sei dem Spielervermittler deutlich gemacht worden, wie wichtig eine langfristige Beschäftigung des Angreifers für den BVB ist.

Mit einer Entscheidung können die Fans der Schwarz-Gelben wohl vorerst nicht rechnen. Möglicherweise gibt Reus seine Entscheidung erst nach der anstehenden Weltmeisterschaft in Russland bekannt. Dann steht auch fest, ob die Borussia auch in der kommenden Saison in der Champions League spielt.