Dembélé rechtfertigt BVB-Streik: "Dazu stehe ich"

Ousmane Dembélé rechtfertigt seinen Wechsel nach Barcelona

Dribbelkünstler Ousmane Dembélé hat versucht, seinen Streik bei Borussia Dortmund im vergangenen Sommer zu rechtfertigen. Nicht zuletzt dank seiner Arbeitsverweigerung wechselte der Franzose für 105 Millionen Euro zum FC Barcelona.

Als der BVB das erste Angebot Barcelonas ausschlug, nahm das Unheil nahm seinen Lauf: Ousmane Dembélé streikte. Es folgte Ärger mit der Mannschaft der Borussia und die Suspendierung durch den Klub. Doch schlussendlich bekam Dembélé seinen Willen. Der Franzose wechselte nach Spanien.

Doch die Gründe des Transfer-Hickhacks liegen viel weiter zurück, erklärte der 19-Jährige nun. Bereits zu seiner Zeit bei Stade Rennes hatte er Kontakt zum BVB und zu Barca. "Was mir an Dortmund gefallen hat, war, dass sie sich sehr früh für mich interessiert haben, weit vor allen anderen", verriet Dembélé dem Magazin "Onz Mondial". "Ich habe ohne nachzudenken direkt zugesagt, weil ich wusste, dass ich spielen würde, wenn ich gut bin."

"... dann werde ich kommen"

Damit war der Wechsel zu Borussia Dortmund beschlossene Sache. Nur der Vertrag war zu diesem Zeitpunkt noch nicht unterschrieben. Auch andere Vereine fragten an. "Ich habe mit drei Klubs gesprochen: Dortmund, Liverpool und Barcelona."

Die Anfrage Barcas kam zu spät, beeindruckte Offensivstar Dembélé aber offenbar so sehr, dass er eine Abmachung mit den Verantwortlichen traf. "Ich habe gesagt: 'Nächste Saison ist es nicht möglich. Aber wenn ihr euch das nächste Mal bei mir meldet, dann werde ich kommen.' Und das ist passiert."

Folglich hatte Dembélé bei seinem Wechsel nach Dortmund bereits eine persönliche Abmachung mit dem FC Barcelona. Auch während seiner Zeit im Ruhrpott habe er immer Kontakt zu den Verantwortlichen in Barcelona gehalten: "Ich habe oft Nachrichten von Barca empfangen, unter anderen vom Sportdirektor."

Dembélé rechtfertigt seinen Streik

Nur ein Jahr später fragte Barcelona beim BVB an. Doch Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc lehnten ein erstes Angebot ab. "Ich habe mich gefühlt, als würde ich meinen Traum verpassen. Deswegen habe ich mich so verhalten, dazu stehe ich absolut", rechtfertigte Dembélé seinen anschließenden Streik. "Was hätte ich tun sollen? Hätte ich Barcelona ein zweites Mal absagen sollen? Das war unmöglich für mich."

Für seine damaligen Kritiker hat der Nationalspieler kein Verständnis: "Ich hätte gerne gesehen, wie all diese Leute, die mich kritisiert haben, reagiert hätten, wenn sie an meiner Stelle gewesen wären." Bei den Katalanen hat der Flügelstürmer einen Vertrag bis 2022 unterzeichnet.