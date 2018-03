Bericht: Leipzig bei Lyon-Talent mit guten Chancen

Willem Geubbels (l.) will nicht bei Olympique Lyon bleiben

Im zarten Alter von 16 Jahren hat Willem Geubbels im vergangenen September beim französischen Erstligisten Olympique Lyon sein Profidebüt in der Ligue 1 gefeiert. Doch eine Zukunft des talentierten Angreifers ist in Lyon keineswegs gesichert.

Wie "goal.com" berichtet, hat Geubbels ein Vertragsangebot abgelehnt. Daher bleibt es vorerst dabei, dass der Youngster seinen Klub zum Sommer 2019 verlässt. Will Lyon eine Ablösesumme einstreichen, ist ein Abschied noch in den kommenden Monaten denkbar. Nun wittert laut "L'Équipe" Fußball-Bundesligist RB Leipzig seine Chance auf eine Verpflichtung des Flügelstürmers.

Die Chancen auf einen Transfer stehen nicht schlecht. In den vergangenen Jahren haben Wechsel junger französischer Spieler in die Bundesliga Schule gemacht. Die Leipziger schnappten sich zuletzt beispielsweise Angreifer Jean-Kévin Augustin von PSG, der sich in Deutschland bessere Einsatzchancen versprochen hat. Einen ähnlichen Weg könnte Geubbels, der ebenfalls mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, nun auch einschlagen.

Wie der Radiosender "RMC Sport" allerdings meldet, zeigt die AS Monaco großes Interesse am U17-Nationalspieler. Gespräche mit dem Klub aus dem Fürstentum seien bereits weit vorangeschritten. Laut "goal.com" zählen zudem der FC Barcelona und der FC Chelsea zum Kreis der Interessenten.

In diesem Kalenderjahr ging die fulminante Entwicklung für Geubbels unterdessen noch nicht weiter. Nach insgesamt vier Einsätzen für die Profis wurde der 16-Jährige zuletzt nur noch in der U19 von Olympique Lyon eingesetzt.