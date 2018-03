Der HSV-Absturz im Zeitraffer

Kann der Hamburger SV den drohenden Abstieg noch abwenden?

So finster sah es dann doch noch nie aus für den Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga! Läuft auch am 25. Spieltag wie in den letzten Wochen alles schief, dann sind es am Samstagabend zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das käme endgültig dem erstmaligen Abstieg gleich.

Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte sich der Bundesliga-Dino so in die Krise spielen und wirtschaften, dass sich mittlerweile sogar Teile der eigenen Fan-Gemeinde einen Neustart in der 2. Liga wünschen? weltfussball erzählt den Niedergang vom Europapokal-Halbfinalisten zum Bundesliga-Absteiger im Zeitraffer.

22. Februar 2009: Bayer Leverkusen - Hamburger SV 1:2

Marcell Jansen (l.) glänzt als Doppeltorschütze gegen Leverkusen

Zum letzten Mal an der Spitze! Durch den Auswärtssieg bei den formschwachen Leverkusenern setzen sich die Rothosen an die Spitze der Bundesliga und träumen ganz offen von der Meisterschaft. Bayern München ist auf vier Punkte distanziert, von Borussia Dortmund oder Vizemeister Werder Bremen redet zu diesen Zeitpunkt niemand. Doppeltorschütze für die Hanseaten ist Marcell Jansen. Meister wird am Ende trotzdem der VfL Wolfsburg. In Hamburg wird Trainer Martin Jol trotz des fünften Tabellenplatzes rausgeschmissen.

9. Mai 2009: Hamburger SV - Werder Bremen 2:3

An der Elbe träumen sie 2008/2009 auch international vom ganz großen Coup. Doch dann der Nackenschlag ausgerechnet vom Erzrivalen aus dem Norden. Nachdem der HSV eine tolle Europa-League-Saison gespielt hatte und namhafte Gegner wie Galatasaray Istanbul und Manchester City aus dem Wettbewerb geworfen hatte, traf Werder Bremen im Halbfinalrückspiel mitten in die Hamburger Seele. Der 3:2-Sieg (Torschützen Diego, Pizarro, Baumann für Werder) reicht den Grün-Weißen, die 0:1-Pleite aus dem Hinspiel wettzumachen und ins Endspiel einzuziehen. Für den Hamburger SV sollte es bis heute der letzte Moment im Europapokal gewesen sein.

17. April 2010: TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV 5:1

Anspruch und Wirklichkeit klaffen erstmals weit auseinander. Nachdem die Mittelklasse-Teams aus Mainz und Hoffenheim den Rothosen die Europapokal-Qualifikation versauen, muss Trainer Bruno Labbadia zwei Spieltage vor Saisonende seinen Hut nehmen. Der siebte Tabellenplatz vor Meister VfL Wolfsburg reicht den Klubbossen nicht - sie träumen noch von der Champions League.

16. Februar 2011: Hamburger SV - FC St. Pauli 0:1

Der spätere Absteiger FC St. Pauli bejubelt seinen Sieg im Stadtderby beim HSV

Peinlich, peinlich! Im eigenen Stadion setzt es eine 0:1-Pleite im Stadtduell gegen St. Pauli. Während am Millerntor über den Dino gelacht und Derbyheld Gerald Asamoah gefeiert wird, brodelt es im Volkspark wieder mächtig. Unzufriedene Stars um Mladen Petric und Ruud van Nistelrooy melden sich zu Wort, auch die Anhänger machen ihrem Ärger in der Elbstadt Luft. Zwei Wochen später schmeißt Lustlos-Trainer Armin Veh nach dem 0:6-Debakel bei Bayern München hin.

3. März 2012: Hamburger SV - VfB Stuttgart 0:4

Paolo Guerrero senst Sven Ulreich an der Eckfahne um

Der Hamburger SV hat immer größere Probleme mit dem Toreschießen und stellt 2011/2012 hinter dem Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern die schlechteste Offensive der Bundesliga. Als Sinnbild für ein harmloses und chaotisches HSV-Auftreten gilt die 0:4-Packung gegen den VfB Stuttgart. Statt den letzten Strohhalm zu ergreifen, die Saison noch in der oberen Tabellenhälfte abzuschließen, blamieren sich die Nordlichter gegen die Schwaben und müssen bis zum Ende um den Klassenerhalt zittern. Stürmer Paolo Guerrero fliegt nach einem Skandal-Foul gegen Sven Ulreich vom Platz und wird acht Spiele gesperrt.

30. März 2013: FC Bayern München - Hamburger SV 9:2

Was für eine Klatsche! Eigentlich spielt der Klub mit der Raute eine akzeptable Saison, hat nach 27 Spieltagen immer noch realistische Chancen auf das Erreichen der Champions-League-Qualifikation. Doch dann wird Hamburg beim 2:9 gegen die Super-Bayern aus allen Träumen gerissen. Obwohl beim späteren Triple-Sieger Topstars wie Mario Mandzukic, Thomas Müller oder Franck Ribéry geschont werden, wird der HSV in diesem Spiel einfach nur zerstört. Wenigstens hat die Elf von Thorsten Fink in dieser Spielzeit zum letzten Mal nichts mit dem Abstieg zu tun und wird Siebter.

15. Februar 2014: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV 4:2

Statt der Wende im Abstiegskampf setzt es eine 2:4-Pleite beim Tabellenletzten Eintracht Braunschweig. Zum Saisonende verliert der HSV dann noch mal fünf Spiele in Serie - die Stimmung ist auf dem vorläufigen Tiefpunkt. Mit zwei Unentschieden in der Relegation gegen die SpVgg. Greuther Fürth zittert sich das BuLi-Gründungsmitglied zum Klassenerhalt. Eigentlich war der HSV in diesem Jahr mit 21 Niederlagen, 27 Punkten und 75 Gegentoren längst fällig!

19. April 2015: SV Werder Bremen - Hamburger SV 1:0

Schlechter geht's eigentlich nicht mehr. Nach der fünften Zu-Null-Niederlage nacheinander und dem 18. Saisonspiel ohne eigenes Tor (!) steht der HSV auf dem letzten Platz und taumelt Richtung 2. Liga. Nachdem sich die Personalie Peter Knäbel, in Personalunion Sportdirektor und Interimstrainer, als weiteres riesiges Missverständnis entpuppt hatte, brachte auch der Trainerwechsel zurück zu Bruno Labbadia zunächst nichts ein.

Der Díaz-Freistoß gegen Karlsruhe rettete den HSV in der Relegation

Dann doch noch die Wende: Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen und schier unglaublichem Glück in der Relegation gegen den Karlsruher SC - Ausgleich durch ein höchst umstrittenes Freistoßtor in der letzten Minute, Siegtreffer in der Verlängerung, parierter Elfmeter in der 120. Minute inklusive - bleibt der Dino irgendwie in der Liga.

20. Mai 2017: Hamburger SV - VfL Wolfsburg 2:1

Nach einem Jahr der Ruhe und Platz zehn in der Bundesliga-Saison 2015/2016 brennt es 2017 schon wieder lichterloh. Erneut dauert es bis zum letzten Spieltag, ehe die Hamburger durch einen Last-Minute-Sieg gegen den VfL Wolfsburg eine weitere Relegation gerade noch so verhindern können. Luca Waldschmidt ist für einen kurzen Moment der neue Held im HSV-Dress.

3. März 2018: Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 ???

Auf vier Punkte dran oder (mindestens) acht Punkte zurück. Verbockt die Hollerbach-Elf die Partie im Volkspark gegen die Rheinhessen, reiht sich diese Begegnung zweifelsohne ein in diese Serie von Spielen. Der Abstieg erste Abstieg aus der Bundesliga dürfte dann nicht mehr zu verhindern sein.