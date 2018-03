Forsberg vor BVB-Duell: "Wird ein geiles Spiel!"

Emil Forsberg will Samstagabend einen wichtigen Sieg einfahren

Trotz der jüngsten Pleitenserie von drei Pflichtsspielniederlagen nacheinander blickt Mittelfeldstar Emil Forsberg von RB Leipzig mit großer Zuversicht dem dem Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund (18:30 Uhr) entgegen.

Der Schwede war sich im Gespräch mit der "Bild" sicher: "Das wird ein geiles Spiel. Spiele gegen Dortmund waren immer geil. Die Fans freuen sich drauf, wir freuen uns drauf. Und dass wir solche Spiele gewinnen können, haben wir ja schon gezeigt."

Gegen den BVB kämpfen die Roten Bullen um den Anschluss an die Spitzenplätze der Bundesliga. Derzeit sind die Schwarz-Gelben drei Punkte enteilt. Die Champions-League-Qualifikation bleibe dennoch das oberste Saisonziel des momentanen Tabellensechsten, wenngleich Forsberg betonte: "Natürlich ist es unser Ziel, wieder Champions League zu spielen. Aber wir dürfen nicht immer davon reden. Letztes Jahr hatten wir damit Erfolg, dass wir immer nur an den nächsten Sieg gedacht haben. Diese Einstellung brauchen wir auch jetzt."

Forsberg: "Ich weiß, was ich kann"

Der 24-Jährige selbst will in den wichtigen Wochen in der Bundesliga-Rückrunde wieder zum entscheidenden Faktor für seine Farben werden. In der laufenden Saison kommt Leipzigs Nummer 10 nach Verletzungssorgen und Formschwächen nur auf zehn Startelfeinsätze und drei direkte Torbeteiligungen.

"Manchmal hat man eben Phasen, wo es nicht so gut läuft. Ich habe gute Spiele gemacht, weiß was ich kann. Wenn ich gesund bin, kann ich 15 oder 20 Scorerpunkte machen. Aber es ist nicht wichtig, wie meine Statistik aussieht. Ich will nur helfen, dass die Mannschaft gewinnt", will Forsberg am liebsten schon am Samstagabend wieder mit dem Toreauflegen für sein Stürmerkollegen anfangen.