Bayern denken über Freiburgs Streich nach

Christian Streich ist dienstältester Trainer der Bundesliga

Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg genießt beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München einen hervorragenden Ruf. Jetzt wurde bekannt, dass die Münchner sogar über Streich als Nachfolger für Cheftrainer Jupp Heynckes nachdenken.

So zumindest berichtete die "Bild" am Freitag. Demnach soll es einen ersten Kontakt zwischen der Bayern-Klubführung und dem 52-Jährigen gegeben haben. Auch Jupp Heynckes selbst schwärmte vor dem direkten Aufeinandertreffen des SC Freiburg mit dem FC Bayern am Sonntag (18:00 Uhr) in den höchsten Tönen von seinem Kollegen und bezeichnete ihn unter anderem als "außergewöhnlichen Trainer".

Wer die Gespräche geführt haben soll und ob sich der aktuell dienstälteste Coach der Bundesliga ein Engagement beim deutschen Branchenprimus vorstellen kann, wurde noch nicht bekannt. Fest steht aber: Dank seiner herausragenden Arbeit, die Streich bereits seit über zwei Jahrzehnten bei den Breisgauern leistet, hat er sich längst einen guten Namen in der Fußballwelt gemacht.

Seit 2011 coacht er bei den Freiburgern hauptverantwortlich die Profis, nachdem er zuvor seit 1995 als Jugend- und Co-Trainer beschäftigt war.