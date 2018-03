Gladbach sorgt sich erneut um Kramer

Christoph Kramer musste gegen Bremen ausgewechselt werden

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach sorgt sich erneut um Christoph Kramer. Der Weltmeister musste beim 2:2 (2:0) gegen Werder Bremen nach einem Foul von Aron Johannsson in der 72. Minute mit einem eingeklemmten Nerv im Wadenbein ausgewechselt werden.

"Es sieht nicht gut aus", sagte Trainer Dieter Hecking: "Wie schlimm es ist, müssen die Ärzte sagen." Laut Sportdirektor Max Eberl konnte Kramer in der Kabine "immerhin wieder auftreten".

Der Mittelfeldspieler ist der Pechvogel bei der Borussia. Kramer musste in dieser Saison schon öfters vom Platz - meist wegen Kopfverletzungen.

Nachdem der Sechser vom Feld musste, verlor auch die Mannschaft ein wenig an Stabilität. "Wenn man im zentralen Mittelfeld so wichtige Spieler wie Kramer und Zakaria verliert, dann ist das natürlich bitter und die Struktur ist dadurch verloren gegangen", so Hecking.