Stimmen: "Meine Füße fühlen sich an wie Eisklumpen"

Thomas Delaney erzielte den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 2:1

Zum Auftakt des 25. Spieltages erkämpfte sich Werder Bremen ein 2:2-Unentschieden im Schneetreiben von Mönchengladbach. Die Stimmen der Hauptdarsteller.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 2:2 (2:0)

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben sehr gut ins Spiel reingefunden. In der ersten Halbzeit haben wir phasenweise richtig guten Fußball gespielt. Wir haben gut kombiniert und hatten viele gute Abschlüsse. Zudem sind wir den Gegner hoch angelaufen, sodass Bremen nur mit langen Bällen agieren konnte. Wir haben sehr viel investiert, hatten Chancen auf den dritten Treffer, haben diese aber nicht genutzt."

Lars Stindl (Kapitän Borussia Mönchengladbach): "Wir haben sehr gut in die Partie hereingefunden, haben früh das 1:0 gemacht und vor der Pause sogar noch das zweite Tor nachgelegt. Eigentlich hatten wir alles in der eigenen Hand. Nach dem heutigen Spielverlauf überwiegt erst einmal die Enttäuschung, aber in den kommenden Tagen werden wir uns auf die nächste Aufgabe in Leverkusen konzentrieren."

Denis Zakaria (Torschütze Borussia Mönchengladbach): "Wir hätten drei Punkte holen müssen. Aber wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Vor meinem Treffer habe ich gesehen, dass das Abspiel des Bremer Verteidigers nicht gut war. Ich bin dann zum Glück an den Ball gekommen und konnte das Tor machen. Es ist ein schönes Gefühl, weil ich nicht so häufig treffe."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Wir wollten gewinnen, und das wäre auch möglich gewesen. Aber in der ersten Hälfte haben wir nicht so den Zugriff bekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben dann zwei Gegentore bekommen, die vermeidbar gewesen wären. Nach der Pause haben wir versucht, es deutlich höher anzugehen. Wir haben zudem auf eine Raute umgestellt. Das haben die Jungs gut umgesetzt. Wir haben spielerische Lösungen und Kampf gebraucht, um hier etwas mitzunehmen. Der Punkt ist alles in allem verdient und nach dem 0:2 für die Moral sehr wichtig."

Thomas Delaney (Torschütze Werder Bremen) ... zu den Witterungsbedingungen: "Ehrlich gesagt, meine Füße fühlen sich an wie Eisklumpen. Das ist schon nicht so ganz angenehm, gehört aber mit dazu. In der ersten Halbzeit war das kein großes Problem, in der zweiten wurde der Ball immer langsamer."