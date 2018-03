Enthüllt: Neymar kassiert mit Nike-Deal ab

Der Brasilianer Neymar spielt seit Sommer 2017 für PSG

Brasiliens Superstar gilt als einer der am besten verdienenden Fußballer des Planeten. Doch nicht nur sein Vertrag mit PSG ist lukrativ. Der Angreifer, der zurzeit an einer schweren Fußverletzung laboriert, hat auch mit Ausrüster Nike einen guten Deal gemacht.

2011 unterschrieb der 26-Jährige beim US-amerikanischen Sportartikelanbieter einen millionenschweren Kontrakt, der bis 2022 gültig ist. Das brasilianische Portal "UOL Esporte" hat nun die genauen Zahlen enthüllt. Dabei variieren die Einnahmen für den Superstar je nach Erfolg und Klub-Zugehörigkeit.

Spielt Neymar beispielsweise bei einem Verein der "Kategorie A", verdient er rund 810.000 Euro (eine Million US Dollar) jährlich. Zu diesen Klubs gehört laut Vertrag die europäische Elite, bestehend aus dem FC Barcelona, Real Madrid, Chelsea, AC Mailand, Manchester United, Arsenal, Juventus, Inter und Bayern München.

Sein aktueller Arbeitgeber Paris Saint-Germain findet sich derweil nur in der "Kategorie C" wieder. Sie besteht aus Vereinen, die in der ersten Liga ihres Landes spielen. Dadurch kassiert Neymar immerhin rund 200.000 Euro. Um in die "Kategorie B" (ca. 400.000 Euro) aufzusteigen, müsste PSG innerhalb von fünf Jahren dreimal das Viertelfinale der Champions League erreichen.

Lukrativ gestalten sich indes auch die Prämien, die Neymar bei sportlichen Erfolgen einheimst. Gewinnt er mit Brasilien eine Weltmeisterschaft, gibt es ca. 40.000 Euro obendrauf. Sticht er selbst dabei als bester Torschütze des Turniers heraus, sind es weitere 160.000 Euro.

Neymar sahnt als Weltfußballer ab

Diese Boni rücken allerdings angesichts der Prämien in den Schatten, die der PSG-Star verdient, sollte er den Ballon d'Or gewinnen und somit zum besten Spieler der Welt gekürt werden.

Erhält Neymar die begehrte Trophäe zum ersten Mal in seiner Karriere, streicht er dem Bericht zufolge 810.000 Euro ein. Beim zweiten Ballon d'Or sind es 1,6 Millionen Euro, bei der dritten Auszeichnung 2,4 Millionen Euro und bei der vierten gar 3,3 Millionen Euro. 2015 und 2017, als er jeweils Dritter wurde, schrammte der Angreifer knapp an der Trophäe vorbei.