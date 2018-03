Leipzig-Choreo sorgt für Lacher im Netz

Eine Choreographie der Leipzig-Fans missglückte

Die Schalke-Fans machten am Samstag vor, wie eine gelungene Choreographie aussieht. Bei RB Leipzig lief es beim Top-Spiel gegen Borussia Dortmund hingegen nicht wirklich rund.

Die Leipzig-Anhänger zeigten in der Kurve eine eher missglückte Choreo. So richtig deuten konnte die Darbietung im Stadion niemand. Viel eher spekulierten Fans in den sozialen Netzwerken über das eigentliche Thema.

Einzig der Spruch auf einem Banner "Leipzig - Rasenballistisch - Intergalaktisch - Gut" ließ die Vermutung zu, dass es sich bei dem grauen Objekt, das die Fans präsentierten, um ein Ufo handelte. Twitter-Reaktionen ließen nach dieser Choreo natürlich nicht lange auf sich warten.

Dieser Fan vermutet, dass die Verantwortlichen für die Choreographie anderweitig beschäftigt waren.

"Sorry, die anderen aus der AG Stimmung waren diese Woche Pokémon Go spielen" #rbl #rblbvb pic.twitter.com/jnD7KULNfQ — Wo sind sie jetzt? (@exprofis) 3. März 2018

Ein User stempelte die Choreographie "als die Peinlichste aller Zeiten" ein, während andere eine Beziehung zu zerdrückten Red-Bull-Dosen herstellten.

Die Choreo gestern beim Spiel #rblbvb dürfte als die Peinlichste aller Zeiten in die Geschichte eingehen...🤦

Löscht euch und euren 12.Mann @DieRotenBullen! pic.twitter.com/P8L4LYCov2 — tupperauris (@tupperauris1909) 4. März 2018