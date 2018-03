Ex-Nationalcoach über Batshuayi: "Es hakt manchmal"

Michy Batshuayi wechselte im Winter auf Leihbasis zum BVB

Belgiens früherer Nationaltrainer Marc Wilmots hat sich zu Winter-Neuzugang Michy Batshuayi von Borussia Dortmund geäußert und Stärken und Schwächen des BVB-Angreifers analysiert.

"Wenn man einen Batshuayi holt, bekommt man keinen fertigen Profi", schrieb Wilmots, der Batshuayi 2015 zu seinem Nationalmannschaftsdebüt verhalf, in einer "kicker"-Kolumne. Für Batshuayi gelte das, "was für einige Spieler der 'Generation Social Media' gilt: Es hakt manchmal."

Vor der Europameisterschaft 2016 habe es "immer mal wieder Probleme mit der Pünktlichkeit" bei Batshuayi gegeben, ergänzte Wilmots. "Deshalb wurde er für ein Spiel nicht berufen, quasi als Mahnung. Danach führten wir ein Gespräch darüber, dass Pünktlichkeit auch mit Respekt für die Gruppe und ihre Ziele zu tun hat. Dieses Defizit gibt es nicht nur bei ihm, das betrifft einige dieses Jahrgangs."

Den starken Start von Batshuayi in Dortmund mit fünf Treffern in den ersten drei Spielen wollte Wilmots nicht überwerten. "Man konnte ihm - trotz seiner Tore für den BVB - in jeder Partie anmerken, dass er zuvor nicht viel Spielpraxis hatte." Der 24-Jährige brauche "Einsätze und das Vertrauen des Trainers, um sein Potenzial für eine große Karriere zu nutzen."

Wilmots bescheinigte Batshuayi fußballerisch eine starke Entwicklung in den letzten Jahren. "Er war zu Beginn seiner Karriere deutlich egoistischer, in den wenigen Jahren bei Marseille und Chelsea ist er technisch besser geworden und kann die Bälle nun brauchbar für die Mitspieler prallen lassen. Er wirkt auf dem Feld reifer", so der frühere Profi von Schalke 04. Batshuayi habe noch "20 Prozent Entwicklungspotenzial" und garantiere dem BVB in der Bundesliga bereits jetzt 15 Tore.