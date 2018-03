Manuel Neuer: Die 5 besten Spiele seiner Karriere

Manuel Neuer zeigte gegen Porto die beste Leistung seiner Karriere

Am 5. März 2008 zeigte Manuel Neuer im Trikot des FC Schalke 04 in der Champions League beim FC Porto eine der herausragendsten Torhüter-Leistungen aller Zeiten. weltfussball erinnert anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Partie an die fünf besten Spiele in Neuers Karriere.

25. April 2012: Von "Koan Neuer" zu "Manu, Manu, Manu"

Zu Beginn seiner Bayern-Zeit in der Saison 2011/2012 hatte Manuel Neuer bei den Fans des Rekordmeisters einen schweren Stand. "Koan Neuer" war die Parole der Münchner Ultras, die den ehemaligen Schalker nach seinem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt am liebsten sofort wieder vom Hof gejagt hätten.

Doch Neuer brachte seine Kritiker mit überragenden Leistungen zum Schweigen. Nachdem er im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals bei Real Madrid im Elfmeterschießen zweimal parierte, feierte ein Großteil der mitgereisten Bayern-Fans den Keeper mit "Manu, Manu, Manu"-Rufen.

"Ich hoffe, dass jetzt der Letzte in München begriffen hat, warum wir Manuel Neuer verpflichtet haben. Ich hoffe, dass da ein paar Abbitte tun", polterte Klub-Präsident Uli Hoeneß nach der Partie.

30. Juni 2014: Als der Torwart zum Libero wurde

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2014 gegen Algerien hielt Neuer die deutsche Nationalmannschaft nicht nur im Turnier. Er erfand auch das Torwart-Spiel neu.

"Libero" Neuer im Duell mit dem Algerier Islam Slimani

Im Stile eines Liberos agierte der Schlussmann hinter der äußerst löchrigen DFB-Abwehr. Ein ums andere Mal verhinderte Neuer mit waghalsigen Ausflügen gegen durchgebrochene algerische Offensivspieler den Rückstand. André Schürrle und Mesut Özil schossen den späteren Weltmeister in der Verlängerung zum Sieg.

"Ein epochales Spiel" bescheinigte die "Zeit" Neuer hinterher und prophezeite: "Kinder, die das Spiel gesehen haben, wollen ab sofort Tormann werden."

4. Februar 2011: Der Ein-Mann-Derby-Sieger

Ausgerechnet in seinem letzten Revierderby für Schalke in der Saison 2010/2011 gegen Borussia Dortmund zauberte Neuer noch einmal eine Weltklasseleistung auf den Platz. Die Königsblauen wären beim Auswärtsspiel gegen den haushoch überlegenen Erzrivalen gnadenlos untergegangen, doch der Noch-Schalker hatte etwas dagegen.

Robert Lewandowski scheitert am glänzend aufgelegten Manuel Neuer

Ob Mario Götze, Mats Hummels oder Jakub Blaszczykowski, sie alle scheiterten, teils mehrfach, am überragenden Neuer. "Wo hat der Neuer denn bitte überall seine Körperteile?", fragte BVB-Netradio-Reporter Boris Rupert während seiner Live-Reportage fassungslos.

Am Ende trotzten die Schalker dem damaligen Tabellenführer und späteren Meister ein torloses Remis ab - dank Manuel Neuer.

2. März 2011: Schöner Gruß an die neuen Kollegen

Und noch einmal "ausgerechnet": Denn auch die Bayern bekamen Neuers Überform in seiner letzten Saison auf Schalke am eigenen Leib zu spüren. Im Halbfinale des DFB-Pokals in München war der Torhüter der Knappen der beste Mann auf dem Platz.

Der Wechsel zum Rekordmeister stand zu dieser Zeit längst fest, tausende Bayern-Fans protestierten gegen die designierte neue Nummer eins. Doch Neuer gab die Antwort auf die Anfeindungen auf dem Platz und trieb die zukünftigen Teamkollegen mit zahlreichen Glanzparaden zur Verzweiflung.

Das goldene Tor zum Schalker 1:0-Erfolg erzielte Altmeister Raúl in der 15. Minute per Kopf. "Wir freuen uns tierisch, im Finale zu stehen", sagte Neuer im Anschluss an den Überraschungserfolg in der Allianz Arena.

5. März 2008: Das Beste kam zuerst

Erst 21 Jahre alt war Neuer und noch ganz am Anfang seiner großen Karriere, als er seine bis heute beste Leistung überhaupt hinlegte. Im Champions-League-Achtelfinalrückspiel beim FC Porto hechtete, hielt und parierte Schalkes "Wunderkind", wie der "Spiegel" den jungen Keeper taufte, dass es eine wahre Freude war.

Erst in der 86. Minute musste Neuer einen Schuss von Lisandro López passieren lassen. Dank des 1:0-Erfolgs aus dem Hinspiel retteten sich die Königsblauen dennoch zunächst in die Verlängerung, dann ins Elfmeterschießen.

Manuel Neuer feiert seine Top-Leistung gegen Porto

Dort bewies Neuer dann Nerven wie Drahtseile: Die Versuche von Torjäger López und Abwehrmann Bruno Alves wehrte der Youngster ab. Alle Schalker Schützen trafen. Die Knappen zogen ins Viertelfinale der Königsklasse ein.

Die portugiesische Presse erstarrte nach dem Gala-Abend in Ehrfurcht vor Neuer. "Der Torwart machte den Unterschied", schrieb "A Bola". "O Jogo" klagte: "Der deutsche Torhüter hat fast unmögliche Paraden gezeigt."

Neuer selbst blickte später ebenfalls sehr zufrieden auf seine legendäre Performance im Estádio do Dragao zurück: "Es war ein sehr enges Spiel, Porto war überlegen. Ich hatte einen Sahnetag."

Tobias Knoop