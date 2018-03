Alaba kann sich "neue Herausforderung" vorstellen

David Alaba zählt beim FC Bayern zu den festen Größen

Starspieler David Alaba hat seine sportliche Zukunft beim Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München offengelassen. Für ihn sei nicht in Stein gemeißelt, dass er in seiner Karriere ausschließlich für die Münchner auflaufen werde.

"Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl hier, kann mir aber auch vorstellen, einen anderen Weg zu gehen, den nächsten Schritt zu machen oder mir eine neue Herausforderung zu suchen", bekräftigte Alaba im Gespräch mit der österreichischen Zeitung "Kurier".

Der vielseitig einsetzbare Linksfuß steht bereits seit 2010 beim FC Bayern unter Vertrag und absolvierte für den deutschen Fußball-Branchenprimus sowie während seiner Hoffenheim-Leihe bislang 203 Bundesligaspiele.

Was seine Situation beim Rekordmeister anbelangt, hat Alaba weiterhin seine Wunschvorstellung noch nicht erreicht. Ähnlich wie in der österreichischen Nationalmannschaft erhofft sich der 25-Jährige auch bei den Münchnern künftig eine Rolle im zentralen Mittelfeld: "Es ist noch immer kein Geheimnis, dass ich mich da sehr wohl fühle."

Alaba: "Gehöre zu den Besten der Welt"

Alaba erkannte aber, dass sein sportlicher Wert auf der linken Außenverteidigerposition derzeit noch größer ist: "Wir wissen alle, dass es hier bei Bayern München auf der linken Seite mit Ribéry oder Coman sehr gut funktioniert und ich auf dieser Position vielleicht auch zu den Besten auf der Welt gehöre."

Für die nahe Zukunft peilt der Triple-Gewinner von 2013 an, in der teaminternen Hierarchie bei den Bayern weiter nach oben zu klettern. Über die nächsten Karriereziele meinte der 59-fache Nationalspieler Österreichs: "Da gehört es auch dazu, bei den Bayern den nächsten Schritt zu machen, in eine Führungsrolle zu wachsen, Verantwortung zu übernehmen und meine Erfahrungen weiterzugeben. Ich denke, dass es auch der Verein von mir erwartet, dass ich in eine Führungsrolle schlüpfe."

In der laufenden Spielzeit hat der gebürtige Wiener trotz einiger Verletzungssorgen (Rückenprobleme und Sprunggelenksverletzung) bereits 28 Pflichtspiele absolviert.