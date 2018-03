Meister nach 27 Spielen? Bayern jagt eigenen Rekord

Bayern München könnte schon am 27. Spieltag Meister sein

Die 28. deutsche Fußballmeisterschaft ist für Bayern München nach dem 4:0 (2:0) beim SC Freiburg und 20 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schalke 04 nur noch Formsache.

Allerdings werden die Bayern in dieser Spielzeit keinen Rekord mit der frühesten Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte aufstellen - der wäre schon am kommenden Spieltag (26) fällig.

Die Münchner können ihre bisherige Bestmarke am übernächsten Spieltag (27) "lediglich" einstellen, falls die "Verfolger" für die Mannschaft von Coach Jupp Heynckes spielen. Den Rekord hatten die Bayern unter Trainer Pep Guardiola in der Spielzeit 2013/14 bereits am 27. Spieltag aufgestellt.

Nach dem nächsten Spieltag (26) könnten die Münchner bei idealem Verlauf 23 Punkte Vorsprung auf den Zweiten vorweisen - bei noch 24 zu vergebenden Zählern. Am darauffolgenden Spieltag (27) können die Bayern aber sogar kampflos Meister werden - da sie die letzte Partie am Sonntagabend bestreiten. Falls die Teams hinter den Münchnern patzen, würden die Korken schon vor dem Spiel bei RB Leipzig knallen.

Die Liste der schnellsten Meisterschaftsentscheidungen:

27. Spieltag:

2013/14: Hertha BSC - BAYERN MÜNCHEN 1:3

28. Spieltag:

2012/13: Eintracht Frankfurt - BAYERN MÜNCHEN 0:1

30. Spieltag:

1972/73: BAYERN MÜNCHEN - 1. FC Kaiserslautern 6:0

2002/03: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:2

2014/15: BAYERN MÜNCHEN - Hertha BSC 1:0

31. Spieltag:

1987/88: Eintracht Frankfurt - WERDER BREMEN 0:1

1998/99: BAYERN MÜNCHEN - Hertha BSC Berlin 1:1

2004/05: 1. FC Kaiserslautern - BAYERN MÜNCHEN 0:4

2007/08: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:0

2016/17: VfL Wolfsburg - BAYERN MÜNCHEN 0:6