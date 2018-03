20. Jahr in Folge! Pizarro baut Trefferrekord aus

Claudio Pizarro traf gegen den VfB Stuttgart

Claudio Pizarro hat am Sonntag mit seinem Treffer für den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zum 1:0 gegen den VfB Stuttgart (2:3) seinen persönlichen Trefferrekord ausgebaut.

In 19 Saisons und insgesamt dem 20. Jahr in Folge war der 39 Jahre alte Peruaner damit in Erstligaspielen erfolgreich. Insgesamt stehen für den Angreifer - inklusive der zwei Tore für den FC Chelsea in der Premier League - 194 Treffer zu Buche.

Begonnen hatte Pizarros Torserie in der Saison 1999/2000 bei Werder Bremen. Nur in seiner letzten Saison bei Bayern München (2014/15) ging der Südamerikaner leer aus. Durch seinen Torerfolg gegen die Schwaben ging Pizarro zudem als viertältester Bundesliga-Profi in die Annalen ein. Älter waren nur Mirko Votava, Manfred Burgsmüller und Morten Olsen.