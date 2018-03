Red Bull Salzburg: Hwang für Dortmund fraglich

Hee-Chan Hwang könnte Salzburg in Dortmund fehlen

Österreichs Meister Red Bull Salzburg bangt vor dem Hinspiel im Europa-League-Achtefinale bei Borussia Dortmund um Stürmer Hee-Chan Hwang.

Angreifer Hee-Chan Hwang von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg ist für das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (19:00 Uhr) bei Borussia Dortmund fraglich. Das gaben die "Bullen" am frühen Montagnachmittag bekannt.

Beim pfeilschnellen Stürmer wurde nach dem 1:0-Heimsieg am Sonntag im Bundesliga-Schlager gegen Rapid Wien eine Ristprellung im Fuß diagnostiziert. Hwang hatte gegen die Hütteldorfer durchgespielt.

Sollte der Südkoreaner nicht bis Donnerstag fit werden, könnte sein Ersatzmann Fredrik Gulbrandsen heißen. Der Norweger war für die Partie gegen Rapid gesperrt und hatte beim 4:2-Auswärtssieg gegen Sturm Graz in der Vorwoche mit einem Doppelpack überzeugt.

red