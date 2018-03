Florenz vergibt Astoris Trikotnummer nicht mehr

Florenz und Cagliari vergeben Trikotnummer von Davide Astori nicht mehr

Zu Ehren des am vergangenen Sonntag im Alter von 31 Jahren verstorbenen Verteidigers Davide Astori haben sein Klub AC Florenz und sein ehemaliger Verein Cagliari Calcio beschlossen, das Trikot mit der 13, der Rückennummer Astoris, nicht mehr zu vergeben. Dies teilten die beiden Klubs mit.

Am Dienstag sollte eine gerichtsmedizinische Untersuchung Klarheit über die Umstände von Astoris Tod bringen. Offiziell ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Totschlag, hatte Staatsanwalt Antonio De Nicolo am Montag in Udine mitgeteilt. Bisher gebe es jedoch keinerlei Anzeichen auf ein Fremdverschulden.

Der 31 Jahre alte Kapitän des Erstligisten AC Florenz war am Sonntag in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden. Vermutlich ist er einem plötzlichen Herzversagen erlegen.