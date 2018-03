Entwarnung bei Joelinton - Bänder sind heil

Joelinton wird bald wieder spielen

Rapid kann aufatmen. Joelinton wird den Grün-Weißen nicht länger fehlen. Im Spiel gegen Salzburg musste der Brasilianer vorzeitig wegen starken Schmerzen im Knie ausgetauscht werden, eine schwere Verletzung wurde befürchtet.

Nun konnte Rapid aber nach zahlreichen Untersuchungen Entwarnung geben. Alle Bänder im Knie sind intakt, einer baldigen Rückkehr steht nichts im Wege.

"Über einen möglichen Einsatz am Samstag beim wichtigen Auswärtsspiel in Altach werden wir erst Ende der Woche oder in Vorarlberg eine endgültige Entscheidung fällen können. Diese wird davon abhängen wie stark die Schmerzen sind und wie rasch die Schwellung am Knie abklingt. Auf alle Fälle bin ich froh, dass Joelinton, der ein enorm wertvoller Spieler für uns ist, nicht länger ausfällt", meinte Goran Djuricin auf der Klubhomepage.

red