Ex-Bayern-Star: "Bundesliga beste Liga der Welt"

Anatoliy Tymoshchuk zählt zu den legendären Triple-Siegern von 2013

Anatoliy Tymoshchuk, Triple-Sieger mit dem FC Bayern 2013, lobt die Bundesliga in den höchsten Tönen. Besonders beobachtet der heutige Co-Trainer von Zenit St. Petersburg den Europa-League-Gegner RB Leipzig.

"Für mich ist Bundesliga aktuell die beste Liga der Welt", sagte Tymoshchuk gegenüber "Sport1". "Ich schaue mir sehr viele Spiele an. Daher weiß ich einiges über Leipzig. Ich weiß, wie sie spielen und kenne die Spieler."

Deswegen konnte der Ukrainer seinen eigenen Schützlingen bei Zenit vor dem Duell am Donnerstag in Leipzig einiges über den kommenden Gegner erzählen. "Es ist eine junge Mannschaft mit großem Potenzial. Sie spielt gut und druckvoll nach vorne, ist sehr laufstark und aggressiv", erklärte der 38-Jährige. "Leipzig ist eine gute Mannschaft. Das waren sie schon im letzten Jahr, als sie Zweiter in der Bundesliga wurden und sich für die Champions League qualifiziert haben."

Der Ukrainer ist nach wie vor aber vor allem eng mit dem FC Bayern verbunden. Der heutigen Mannschaft traut er aber kaum zu, es den Triple-Siegern von 2013 gleichzutun.

"Sie haben jetzt schon eine ganz gute Mannschaft. Wir haben damals das Triple geholt, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Sie spielen ganz gut", erklärte Tymoshchuk. "In der Liga sind sie Erster und in der Champions League praktisch zu 99 Prozent in der nächsten Runde. Aber es wird schwer, die Mannschaft von 2013 zu toppen."